«Манчестер Юнайтед», соперник ЦСКА по Лиге чемпионов, в гостях взял верх над «Уотфордом» (4:2) в 14-м туре чемпионата Англии.

В составе победителей отличились Эшли Янг (19-я и 25-я минуты), Антони Марсьяль (32-я) и Джесси Лингард (87-я), у побежденных - Трой Дини (77-я - с пенальти) и Абдулайе Дукуре (84-я).

Манкунианцы набрали 32 очка, но остались на втором месте. У их сегодняшнего соперника 21 балл и восьмая строчка.

В следующем туре «МЮ» 2 декабря сыграет на выезде с «Арсеналом», а «Уотфорд» в тот же день примет «Тоттенхэм».