Полузащитник «Ливерпуля» Эллиотт получил серьезную травму ноги в матче с «Лидсом» (видео)

Полузащитник «Ливерпуля» Харви Эллиотт получил серьезную травму ноги в гостевом матче 4-го тура АПЛ с «Лидсом» (3:0).

Во втором тайме игры 18-летнего хавбека «красных» унесли с поля на носилках после того, как в середине поля его атаковал защитник «Лидса» Паскаль Страйк. Судя по видео из трансляции, нога молодого англичанина неестественно вывернулась.

Harvey Elliott just broke his ankle, prayers to him, one of my fav young players 💔 pic.twitter.com/rItfeaMHtB