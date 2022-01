«Байер» хочет получить Азмуна зимой и готов заплатить «Зениту» 3 миллиона евро

«Байер» рассматривает возможность сделать Сердара Азмуна своим футболистом уже этой зимой, сообщает журналист Sport1 Патрик Бергер в своем твиттере.

По данным источника, немецкий клуб боится, что в это трансферное окно команду покинет форвард Лукас Аларио, который получил несколько предложений.

Напомним, что Азмун уже подписал пятилетний контракт с «Байером», но он начнет действовать только со следующего сезона. Теперь немецкий клуб сделал предложение «Зениту» по зимнему трансферу футболиста за 2-3 млн евро.

Bayer Leverkusen are pushing to sign Sardar Azmoun from Zenit St. Petersburg immediately. The #Werkself are keen to pay €2-3m to get the Iranian attacker already in this winter period. It also depends on whether Lucas Alario leaves who has two concrete offers. 🇮🇷 @SPORT1 https://t.co/gXSI7Kr9ot