Валерий Кечинов: Ждал от «Зенита» и «Спартака» более зрелищной игры, но получилось наоборот

Экс-полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал результат матча красно-белых с «Зенитом» (1:1) в рамках 29-го тура чемпионата России.

«Ждал более зрелищной игры от обеих команд, но получилось наоборот. Первый тайм вообще был безликий, не было никакого куража футбольного. Второй тайм немного получше. «Спартак» выглядел по-другому: гол забили прекрасный. Всё равно не хватало для таких матчей зрелищности. Хотелось, чтобы было больше голов и красивых атак», — цитирует Кечинова «Чемпионат».

Добавим, что «Спартак» набрал 38 очков и остался на десятом месте в турнирной таблице РПЛ.