«Динамо» и «Краснодар» не выявили победителя в матче РПЛ

Московское «Динамо» на своем поле не смогло обыграть «Краснодар» в матче пятого тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 0:0.

Таким образом, команда Славишы Йокановича с девятью очками располагается на пятой позиции РПЛ. Подопечные Александра Сторожука находятся на шестой строчке, имея в своем активе восемь очков.

В следующем туре «Динамо» примет дома «Спартак» (20 августа), а «Краснодар» сыграет на своем стадионе против «Оренбурга» (21 августа).

Чемпионат России

5-й тур

«Динамо» – «Краснодар» - 0:0 (0:0, 0:0)

«Динамо» – Шунин, Паршивлюк, Фернандес, Сазонов, Скопинцев, Фомин, Моро (Лесовой, 81), Гагнидзе, Грулев (Макаров, 46), Захарян, Смолов. «Краснодар» – Сафонов, Бородин, Литвинов, Рамирес, Черников, Сперцян, Кривцов, Волков (Сорокин, 85), Ионов (Манелов, 85), Кордоба (Баняц, 66), Олусегун.

Предупреждения: Сперцян (12), Гагнидзе (38), Паршивлюк (45), Ионов (77), Сафонов (83), Фомин (84).