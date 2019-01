Куэва близок к переходу в «Индепендьенте»

Полузащитник «Краснодара» Кристиан Куэва все-таки может нынешней зимой перейти в «Индепендьенте», сообщил в твиттере журналист NBC Диего Монталван.

Руководство аргентинского клуба обсудило возможность трансфера 27-летнего перуанца, после чего в «Индепендьенте» заявили, что для оформления сделки осталось согласовать некоторые детали.

Independiente officials had a meeting about Christian Cueva. They believe the Peruvian is close to becoming a player for “El Rojo” saying there’s “only small details left”. #ArribaPerú #TransferTalk pic.twitter.com/hFT74QR3cD