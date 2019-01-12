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Футбол12 января 2019 11:11Автор: Липкин Антон

Куэва близок к переходу в «Индепендьенте»

В Аргентине считают, что сторонам осталось согласовать некоторые детали.

Полузащитник «Краснодара» Кристиан Куэва все-таки может нынешней зимой перейти в «Индепендьенте», сообщил в твиттере журналист NBC Диего Монталван.

Руководство аргентинского клуба обсудило возможность трансфера 27-летнего перуанца, после чего в «Индепендьенте» заявили, что для оформления сделки осталось согласовать некоторые детали.

Напомним, Куэва перешел в «Краснодар» летом 2018 года из бразильского «Сан-Паулу». В нынешнем сезоне он сыграл в 23 матчах за «быков», забил один гол и сделал одну результативную передачу. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» отклонил предложение «Индепендьенте» об аренде игрока.

Таблица трансферов РПЛ здесь

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