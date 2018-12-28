Головин вернется в Россию? Таблица трансферов РПЛ

«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в зимнее трансферное окно в РПЛ.
Пришли:
Могут прийти: з. Ингасон (Ростов), з. Караваев (Витесс), п. Кляйнхайслер (Астана), п. Скопинцев (Ростов), з. Тихий (Томь), п. Коновалов (Рубин), п. Головин (Монако)
Ушли:
Могут уйти: п. Оздоев (Крылья Советов), п. Паредес (Милан, ПСЖ), з. Иванович (Барселона), з. Чернов, п. Краневиттер, з. Карпов (Крылья Советов)
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Пришли:
Могут прийти: п. Олссон (АИК), з. Ингасон (Ростов)
Ушли: н. Окриашвили, з. Катрич
Могут уйти: з. Шишкин (Крылья Советов), п. Каборе (Бешикташ, Трабзонспор)
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Пришли: н. Н’Диайе (Гуидарс)
Могут прийти: п. Травник (Яблонец), н. Габбьядини (Саутгемптон), п. Доан (Гронинген), н. Сифуэнте (Универсидад Католика), п. Головин (Монако), н. Мораес (Брюгге)
Ушли:
Могут уйти:
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Пришли: з. Айртон (Флуминенсе), п. Умяров, п. Глушенков (оба – Чертаново)
Могут прийти: н. Габбьядини (Саутгемптон), н. Деспотов (ЦСКА, Болгария), з. Беляев (Арсенал), н. Мейте (Кардифф), п. Бакаев (Арсенал, из аренды), п. Гулиев (Ростов), з. Живоглядов (Уфа), п. Промес (Севилья)
Ушли: п. Пантелеев (Рубин)
Могут уйти: п. Тимофеев (Крылья Советов), п. Ташаев (Динамо), н. Адриано (Интарнасьонал, Китай), п. Ананидзе (Крылья Советов), п. Р. Еременко (Ростов), п. Попов (Ростов, Рубин, Динамо), п. Самедов, з. Боккетти
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Пришли:
Могут прийти: з. Живоглядов (Уфа), з. Шомко (Астана)
Ушли:
Могут уйти: п. Фернандеш (Истанбул), п. Тарасов (Крылья Советов)
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Пришли: п. Пантелеев (Спартак)
Могут прийти: з. Двали (Погонь), в. Обухов (Тюмень), п. Попов (Спартак), з. Шомко (Астана), п. Акбашев (Авангард)
Ушли:
Могут уйти: в. Джанаев, з. Чико Флорес, п. Коновалов (Зенит)
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Пришли: з. Плиев (Балтика, из аренды)
Могут прийти: п. Р. Еременко, п. Попов (оба – Спартак), п. Глебов (Анжи)
Ушли:
Могут уйти: з. Ингасон (Зенит, Краснодар), п. Гулиев (Спартак), п. Скопинцев (Зенит)
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Пришли:
Могут прийти: п. Франковский (Ягеллония)
Ушли:
Могут уйти:
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Пришли: з. Шанбиев (свободный агент), з. Поляков (БАТЭ)
Могут прийти: з. Чансельор (Анжи), н. Мейте (Кардифф)
Ушли: п. Евсеев
Могут уйти:
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Пришли:
Могут прийти: з. Чансельор (Анжи)
Ушли:
Могут уйти: н. Чуканов (Балтика)
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Пришли:
Могут прийти:
Ушли:
Могут уйти: з. Беляев (Спартак), п. Бакаев (Спартак, из аренды)
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Пришли:
Могут прийти: п. Ташаев (Спартак), п. Попов (Спартак)
Ушли:
Могут уйти:
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Пришли:
Могут прийти: п. Тимофеев (Крылья Советов), з. Чансельор (Анжи), п. Ананидзе (Спартак), з. Шишкин (Краснодар), п. Оздоев (Зенит), п. Зиньковский (Чертаново), з. Карпов (Зенит), н. Божинов (Ботев), п. Тарасов (Локомотив)
Ушли:
Могут уйти: з. Надсон
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Пришли:
Могут прийти:
Ушли:
Могут уйти: з. Живоглядов (Спартак, Локомотив)
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Пришли: н. Кутателадзе (ПСЖ)
Могут прийти:
Ушли: з. Тетрашвили
Могут уйти: з. Чансельор (Урал, Оренбург, Крылья Советов), п. Глебов (Ростов), п. Савичев, з. Белоруков
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Пришли:
Могут прийти:
Ушли:
Могут уйти: з. Гасанов, з. Дугалич, п. Гвазай, н. Обрадович, н. Бодул
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