«Барселона» объявила о переходе Тодибо из «Тулузы»

Футбол 01 февраля 2019 00:09

Защитник «Тулузы» Жан-Клер Тодибо продолжит карьеру в «Барселоне», сообщает пресс-служба каталонского клуба.

Изначально, руководство испанского клуба договорилось с французским о переходе защитника летом 2019 года, но затем передумало и договорилось о немедленном переходе.

19-летний француз подписал контракт с сине-гранатовыми, рассчитанный до лета 2023 года. Тодибо в новом для себя клубе будет выступать под номером шесть.

Сумма сделки не разглашается. Авторитетный портал transfermarkt.de оценивает стоимость защитника в восемь миллионов евро.

Жан-Клер – воспитанник «Тулузы», в составе французского клуба в текущем сезоне принял участие в десяти играх во всех турнирах, забил один мяч и отдал одну голевую передачу.