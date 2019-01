«Барселона» объявила о переходе Тодибо из «Тулузы»

Защитник «Тулузы» Жан-Клер Тодибо продолжит карьеру в «Барселоне», сообщает пресс-служба каталонского клуба.

Изначально, руководство испанского клуба договорилось с французским о переходе защитника летом 2019 года, но затем передумало и договорилось о немедленном переходе.

19-летний француз подписал контракт с сине-гранатовыми, рассчитанный до лета 2023 года. Тодибо в новом для себя клубе будет выступать под номером шесть.



Jean-Clair Todibo (@jctodibo) to join @FCBarcelona now; he’ll be presented on Friday

