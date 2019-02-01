«Барселона» объявила о переходе Тодибо из «Тулузы» - Советский спорт
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Футбол01 февраля 2019 00:09

«Барселона» объявила о переходе Тодибо из «Тулузы»

Защитник «Тулузы» Жан-Клер Тодибо продолжит карьеру в «Барселоне», сообщает пресс-служба каталонского клуба.

Изначально, руководство испанского клуба договорилось с французским о переходе защитника летом 2019 года, но затем передумало и договорилось о немедленном переходе.

19-летний француз подписал контракт с сине-гранатовыми, рассчитанный до лета 2023 года. Тодибо в новом для себя клубе будет выступать под номером шесть.

Сумма сделки не разглашается. Авторитетный портал transfermarkt.de оценивает стоимость защитника в восемь миллионов евро.

Жан-Клер – воспитанник «Тулузы», в составе французского клуба в текущем сезоне принял участие в десяти играх во всех турнирах, забил один мяч и отдал одну голевую передачу.

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