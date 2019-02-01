«Барселона» объявила о переходе Тодибо из «Тулузы»

Защитник «Тулузы» Жан-Клер Тодибо продолжит карьеру в «Барселоне», сообщает пресс-служба каталонского клуба.
Изначально, руководство испанского клуба договорилось с французским о переходе защитника летом 2019 года, но затем передумало и договорилось о немедленном переходе.
19-летний француз подписал контракт с сине-гранатовыми, рассчитанный до лета 2023 года. Тодибо в новом для себя клубе будет выступать под номером шесть.
— FC Barcelona (@FCBarcelona) 31 января 2019 г.
Jean-Clair Todibo (@jctodibo) to join @FCBarcelona now; he’ll be presented on Friday
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Сумма сделки не разглашается. Авторитетный портал transfermarkt.de оценивает стоимость защитника в восемь миллионов евро.
Жан-Клер – воспитанник «Тулузы», в составе французского клуба в текущем сезоне принял участие в десяти играх во всех турнирах, забил один мяч и отдал одну голевую передачу.