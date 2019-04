В Австралии игрок «Брисбен Роар» реализовал пенальти слабым ударом (видео)

Полузащитник «Брисбен Роар» Эрик Ботеак реализовал пенальти необычным образом, сообщает «Газета.Ru».

CHEEKY!😱😱😱



Did Eric Bautheac mean this or was it a miskick?



🎥 @FOXFOOTBALL #ALeague #BRIvADL pic.twitter.com/4sJ1mKCnfy