В Австралии игрок «Брисбен Роар» реализовал пенальти слабым ударом (видео)

Полузащитник «Брисбен Роар» Эрик Ботеак реализовал пенальти необычным образом, сообщает «Газета.Ru».
На 61-й минуте матча 27-го тура A-League с «Аделаидой Юнайтед» (3:5) Ботеак забил с одиннадцатиметрового слабым ударом по центру ворот. Тогда как голкипер «Аделаиды», пытаясь угадать направление удара, упал в правый от себя угол.
Отметим, что Ботеак вывел «Брисбен Роар» вперед (3:2), однако в последние 20 минут команда пропустила три гола и потерпела поражение.
Ранее стало известно, что со следующего сезона новым главным тренером «Брисбен Роар» будет бывший форвард «Ливерпуля» и сборной Англии Робби Фаулер.
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