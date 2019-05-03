«Челси» установил новый рекорд Лиги Европы

Таким образом, серия английской команды без поражений достигла 16 матчей, что является новым рекордом для Лиги Европы.
Ранее достижение принадлежало мадридскому «Атлетико», который в 2011-2012 годах не проигрывал на протяжении 15 матчей.
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