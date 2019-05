«Челси» установил новый рекорд Лиги Европы

Таким образом, серия английской команды без поражений достигла 16 матчей, что является новым рекордом для Лиги Европы.

Ранее достижение принадлежало мадридскому «Атлетико», который в 2011-2012 годах не проигрывал на протяжении 15 матчей.

16 - @ChelseaFC are unbeaten in their last 16 Europa League games, a new record in the competition since it was rebranded in 2009-10. Sweet. #SGECHE