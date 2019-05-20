Реми признан автором лучшего гола в этом сезоне лиги 1 (видео)

Им стал нападающий «Лилля» Лоик Реми, который забил мяч в матче 36-го тура лиги 1 с «Бордо». Реми стал автором единственного гола в игре.
Нанитамо Иконе сделал передачу Реми подсечкой со штрафного, который, не дав мячу опуститься, поразил ворота с 11-метровой.
В нынешнем сезоне Реми провел 25 матчей в лиге 1, в которых забил шесть мячей. «Лилль» занимает второе место за тур до окончания чемпионата Франции.
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