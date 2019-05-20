Реми признан автором лучшего гола в этом сезоне лиги 1 (видео) Национальный профсоюз футболистов (UNFP) выбрал автора лучшего гола сезона в чемпионате Франции. Об этом сообщает GFFN.

Им стал нападающий «Лилля» Лоик Реми, который забил мяч в матче 36-го тура лиги 1 с «Бордо». Реми стал автором единственного гола в игре.

Нанитамо Иконе сделал передачу Реми подсечкой со штрафного, который, не дав мячу опуститься, поразил ворота с 11-метровой.

Ligue 1 @UNFP Goal of the Season scored by Loïc Rémy (🎥 @losclive) pic.twitter.com/bAFhc5V6Ru — Get French Football News (@GFFN) 19 мая 2019 г.

В нынешнем сезоне Реми провел 25 матчей в лиге 1, в которых забил шесть мячей. «Лилль» занимает второе место за тур до окончания чемпионата Франции.