Реми признан автором лучшего гола в этом сезоне лиги 1 (видео)

Им стал нападающий «Лилля» Лоик Реми, который забил мяч в матче 36-го тура лиги 1 с «Бордо». Реми стал автором единственного гола в игре.

Нанитамо Иконе сделал передачу Реми подсечкой со штрафного, который, не дав мячу опуститься, поразил ворота с 11-метровой.

Ligue 1 @UNFP Goal of the Season scored by Loïc Rémy (🎥 @losclive) pic.twitter.com/bAFhc5V6Ru