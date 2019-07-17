Форвард «Айнтрахта» Аллер стал самым дорогим приобретением «Вест Хэма» (фото) - Советский спорт
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17 июля 2019 16:02Футбол

Форвард «Айнтрахта» Аллер стал самым дорогим приобретением «Вест Хэма» (фото)

Об этом сообщает пресс-служба англичан.

Французский форвард Себастьян Аллер продолжит карьеру в АПЛ.

Сегодня, 17 июля, нападающий «Айнтрахта» перебрался в «Вест Хэм» за 45 млн фунтов и подписал пятилетний контракт с возможностью его продления еще на один сезон.

Таким образом, 22-летний футболист стал самым дорогим трансфером в истории лондонцев. Ранее это звание принадлежало хавбеку Фелипе Андерсону, который перешел в «Вест Хэм» за 41 млн фунтов из «Лацио».

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