Форвард «Айнтрахта» Аллер стал самым дорогим приобретением «Вест Хэма» (фото)

Французский форвард Себастьян Аллер продолжит карьеру в АПЛ.

Сегодня, 17 июля, нападающий «Айнтрахта» перебрался в «Вест Хэм» за 45 млн фунтов и подписал пятилетний контракт с возможностью его продления еще на один сезон.

Таким образом, 22-летний футболист стал самым дорогим трансфером в истории лондонцев. Ранее это звание принадлежало хавбеку Фелипе Андерсону, который перешел в «Вест Хэм» за 41 млн фунтов из «Лацио».

