Мане признан футболистом года в Африке. Он опередил Салаха и Мареза - Советский спорт
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07 января 2020 23:43ФутболГичунцев Артур

Мане признан футболистом года в Африке. Он опередил Салаха и Мареза

Об этом сообщает пресс-служба Африканской конфедерации футбола (CAF) на своей странице в Twitter.

Форвард сборной Сенегала Садио Мане признан лучшим футболистом Африки в 2019 году.

В прошлом сезоне нападающий «Ливерпуля» помог английскому клубу выиграть Лигу чемпионов. В текущем сезоне он провел 28 матчей, забил 15 голов и отдал 11 голевых передач.

Добавим, что в голосовании Мане опередил полузащитника «Манчестер Сити» Рияда Мареза и своего одноклубника Мохамеда Салаха.

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