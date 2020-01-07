Мане признан футболистом года в Африке. Он опередил Салаха и Мареза Об этом сообщает пресс-служба Африканской конфедерации футбола (CAF) на своей странице в Twitter.

Загрузка... Форвард сборной Сенегала Садио Мане признан лучшим футболистом Африки в 2019 году. В прошлом сезоне нападающий «Ливерпуля» помог английскому клубу выиграть Лигу чемпионов. В текущем сезоне он провел 28 матчей, забил 15 голов и отдал 11 голевых передач. Добавим, что в голосовании Мане опередил полузащитника «Манчестер Сити» Рияда Мареза и своего одноклубника Мохамеда Салаха. It's official! 🥇



The African Player of the Year for 2⃣0⃣1⃣9⃣ is #SadioMane



What an achievement for the Senegalese winger! 🇸🇳 #CAFAwards2019 pic.twitter.com/BwFBBxFBR1 — #CAFAwards2019 (@CAF_Online) 7 января 2020 г.