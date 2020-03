Месси стал лучшим игроком чемпионата Испании по итогам февраля

В прошедшем месяце 32-летний аргентинец записал на свой актив четыре гола и шесть ассистов, что помогло команде одержать четыре победы в матчах против «Леванте» (2:1), «Бетиса» (3:2), «Хетафе» (2:1) и «Эйбара» (5:0).

В игре с «Эйбаром» Месси стал автором покера.

Отметим, что капитан «Барселоны» был признан лучшим игроком месяца в чемпионате Испании во второй раз в нынешнем сезоне: ранее он удостоился подобной награды в ноябре.

На данный момент каталонский клуб идет на втором месте в турнирной таблице, набрав 55 очков в 26 турах.

Leo Messi, #LaLigaSantander Player of the Month for February. 🏆



💙 @FCBarcelona ❤️