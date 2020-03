Криштиану Роналду сообщил «Ювентусу», что останется в Португалии

Корреспондент телеканала beIN Sports Танкреди Палмьери на своей странице в твиттере написал о том, что Криштиану Роналду уведомил «Ювентус» о том, что не вернется в Италию из Португалии в ближайшие дни.

Cristiano Ronaldo have communicated to Juventus that won’t come back from Portugal after his teammate Rugani tested #coronavirus positive