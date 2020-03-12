Криштиану Роналду сообщил «Ювентусу», что останется в Португалии Вчера у защитника туринского клуба Ругани был диагностирован коронавирус.

Корреспондент телеканала beIN Sports Танкреди Палмьери на своей странице в твиттере написал о том, что Криштиану Роналду уведомил «Ювентус» о том, что не вернется в Италию из Португалии в ближайшие дни.

Cristiano Ronaldo have communicated to Juventus that won’t come back from Portugal after his teammate Rugani tested #coronavirus positive — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) March 12, 2020

После того, как чемпионат Италии был официально приостановлен из-за эпидемии коронавируса, нападающий отправился в Португалию на частном самолете, получив специальное разрешение португальских властей.

Стоит отметить, что официально авиасообщение между двумя странами прекращено из-за карантинных мер, и в Португалии отказали даже итальянской «Роме», когда римский клуб искал альтернативные возможности добраться в Севилью на ответный матч Лиги Европы.

Напомним, что вчера коронавирус был диагностирован у защитника «Ювентуса» Даниэле Ругани. Все, кто контактировал с заразившимся футболистом, должны быть отправлены на карантин.