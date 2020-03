«Валенсия» приостановила тренировки, игроки будут заниматься индивидуально

Испанская «Валенсия» стала очередным клубом, приостановившим тренировки из-за коронавируса.

Каждый игрок получил индивидуальный план тренировок, по которому будет заниматься дома, сообщает пресс-служба валенсийцев.

🚨 Valencia CF’s training sessions are suspended in the Ciutat Esportiva de Paterna ⚽️



➡️ https://t.co/V3exwrTGkX



ℹ️ The players will work from home with a personalized physical and nutritional plan pic.twitter.com/2QC9TRSH4r