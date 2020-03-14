«Валенсия» приостановила тренировки, игроки будут заниматься индивидуально За команду играет россиянин Денис Черышев.

Испанская «Валенсия» стала очередным клубом, приостановившим тренировки из-за коронавируса.

Каждый игрок получил индивидуальный план тренировок, по которому будет заниматься дома, сообщает пресс-служба валенсийцев.

🚨 Valencia CF’s training sessions are suspended in the Ciutat Esportiva de Paterna ⚽️



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ℹ️ The players will work from home with a personalized physical and nutritional plan pic.twitter.com/2QC9TRSH4r — Valencia CF English 🦇💯 (@valenciacf_en) March 13, 2020

Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 110 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 134 тыс. человек, около 5 тыс. умерли.

В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.

Чемпионат Испании, как и большинство европейских первенств, был приостановлен.