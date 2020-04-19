«ПСЖ» готов предложить Неймару 38 миллионов евро за сезон

Как сообщает в своем «твиттере» журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира, спортивный директор французской команды Леонардо в ближайшее время предложит Неймару продлить соглашение с «ПСЖ» до лета 2025 года. При этом зарплата бразильца согласно новому контракту составит 38 миллионов евро за год.
Также отмечается, что несмотря на нежелание «ПСЖ» расставаться с форвардом, «Барселона» не оставляет попыток вернуть Неймара.
Накануне бывший вице-президент «Барселоны» Эмили Руссо заявил, что возвращение Неймара в каталонскую команду ближайшим летом не кажется невозможным.
Ранее L'Equipe сообщила, что руководство «ПСЖ» рассчитывает на то, что финансовые возможности многих команд упадут в результате кризиса, связанного с эпидемией коронавируса, позволив клубу сохранить в составе Неймара и Килиана Мбаппе, по крайней мере, еще на один сезон.
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