«ПСЖ» готов предложить Неймару 38 миллионов евро за сезон

Как сообщает в своем «твиттере» журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира, спортивный директор французской команды Леонардо в ближайшее время предложит Неймару продлить соглашение с «ПСЖ» до лета 2025 года. При этом зарплата бразильца согласно новому контракту составит 38 миллионов евро за год.

Также отмечается, что несмотря на нежелание «ПСЖ» расставаться с форвардом, «Барселона» не оставляет попыток вернуть Неймара.

Накануне бывший вице-президент «Барселоны» Эмили Руссо заявил, что возвращение Неймара в каталонскую команду ближайшим летом не кажется невозможным.

Ранее L'Equipe сообщила, что руководство «ПСЖ» рассчитывает на то, что финансовые возможности многих команд упадут в результате кризиса, связанного с эпидемией коронавируса, позволив клубу сохранить в составе Неймара и Килиана Мбаппе, по крайней мере, еще на один сезон.

#Barça are working on #Neymar's return, but #PSG don't want to sell him. #Leonardo will offer to the brazilian star a new contract until 2025 with a wages of €38M a year. #transfers