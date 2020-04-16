Бывший вице-президент «Барселоны»: Думаю, что Неймар может вернуться в команду ближайшим летом Экс-вице-президент «Барселоны» Эмили Руссо оценил вероятность возвращения бразильского нападающего «ПСЖ» Неймара в каталонскую команду.

- Я думаю, что Неймар может вернуться летом. Мне это вообще не кажется невозможным, - заявил Руссо в интервью ESPN Deportes, отметив, что пандемия коронавируса может оказаться выгодной для тех, кто был намерен покупать игроком в ближайшее трансферное окно.

Добавим, что ранее Руссо рассказал, что, скорее всего, нападающий Лионель Месси продолжит свое выступление за испанскую команду.

Напомним, что Неймар перешел в «ПСЖ» в августе 2017 года из «Барселоны» и обошелся французскому клубу в 222 миллиона евро. С тех пор 28-летний бразильский нападающий провел за команду 80 матчей и записал на свой счет 69 забитых мячей и 39 голевых передач.