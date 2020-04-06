«ПСЖ» ожидает, что из-за коронавируса Неймар и Мбаппе останутся в клубе еще на один сезон «ПСЖ» рассчитывает, что из-за пандемии коронавируса клубу удастся сохранить в составе на следующий год нападающих Килиана Мбаппе и Неймара.

Как сообщает L'Equipe, руководство французской команды предполагает, что финансовые возможности многих клубов упадут в результате кризиса, связанного с эпидемией коронавируса, что позволит клубу сохранить обоих форвардов, по крайней мере, еще на один сезон.

Ранее сообщалось, что «Барселона» собирается обменять Антуана Гризманна для того, чтобы вернуть в команду Неймара, который с 2017 года выступает за «Пари Сен-Жермен». Однако позже в клубе сообщили, что не намерены расставаться с французским нападающим предстоящим летом.