«ПСЖ» ожидает, что из-за коронавируса Неймар и Мбаппе останутся в клубе еще на один сезон - Советский спорт
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06 апреля 2020 11:52Футбол

«ПСЖ» ожидает, что из-за коронавируса Неймар и Мбаппе останутся в клубе еще на один сезон

«ПСЖ» рассчитывает, что из-за пандемии коронавируса клубу удастся сохранить в составе на следующий год нападающих Килиана Мбаппе и Неймара.

Как сообщает L'Equipe, руководство французской команды предполагает, что финансовые возможности многих клубов упадут в результате кризиса, связанного с эпидемией коронавируса, что позволит клубу сохранить обоих форвардов, по крайней мере, еще на один сезон.

Ранее сообщалось, что «Барселона» собирается обменять Антуана Гризманна для того, чтобы вернуть в команду Неймара, который с 2017 года выступает за «Пари Сен-Жермен». Однако позже в клубе сообщили, что не намерены расставаться с французским нападающим предстоящим летом.

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