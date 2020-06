Хонда не понимает, почему в Бразилии собираются начать чемпионат на фоне пика пандемии

Бывший полузащитник ЦСКА Кейсуке Хонда высказался в твиттере по поводу инициативы бразильских властей все-таки организовать старт чемпионата страны по футболу, хотя пандемия коронавируса не идет на спад. Японец с конца января нынешнего года выступает за «Ботафого» из Рио-де-Жанейро.

«16 июня. Заражены 34 918 человек, умерло 1 282. Я сошел с ума, раз хочу узнать логичную причину, по которой мы возобновляем лигу?» – написал Хонда.

Всего в Бразилии с начала пандемии зафиксировано 965 512 случаев заражения коронавирусов. От последствий инфекции умерли 46 842 человека.

June 16🇧🇷

Infection: 34918

Death:1282



Am I crazy that I want to know a logical reason why we restart the league? 🤔