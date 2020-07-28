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28 июля 06:20
автор: Владислав Корегин

Агент Облака ведет переговоры с «Челси»

Вратарь мадридского «Атлетико» Ян Облак может этим летом оказаться в «Челси», сообщает журналист Николо Скира в своем «твиттере».

По информации источника, руководство лондонской команды недовольно выступлениями основного голкипера Кепы Аррисабалаги в нынешнем сезоне и готово рассмотреть варианты по его продаже.

Облак является первым выбором для главного тренера «синих» Фрэнка Лэмпарда. В случае неудачных переговоров со словенским вратарем, команда предпримет попытку подписать камерунца Андре Онану, выступающего за «Аякс».

Напомним, что 27-летний Облак выступает за «Атлетико» с июля 2014 года. В минувшем сезоне на его счету 48 игр, в которых он пропустил 36 мячей и 22 матча сохранял свои воротами «сухими». Его контракт с мадридцами истекает летом 2023-го. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 80 миллионов евро.

источник: «Советский спорт»
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Агент Облака ведет переговоры с «Челси»
Вратарь мадридского «Атлетико» Ян Облак может этим летом оказаться в «Челси», сообщает журналист Николо Скира в своем «твиттере».
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