Агент Облака ведет переговоры с «Челси»

По информации источника, руководство лондонской команды недовольно выступлениями основного голкипера Кепы Аррисабалаги в нынешнем сезоне и готово рассмотреть варианты по его продаже.

Облак является первым выбором для главного тренера «синих» Фрэнка Лэмпарда. В случае неудачных переговоров со словенским вратарем, команда предпримет попытку подписать камерунца Андре Онану, выступающего за «Аякс».

Напомним, что 27-летний Облак выступает за «Атлетико» с июля 2014 года. В минувшем сезоне на его счету 48 игр, в которых он пропустил 36 мячей и 22 матча сохранял свои воротами «сухими». Его контракт с мадридцами истекает летом 2023-го. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 80 миллионов евро.

#Chelsea could buy a new goalkeeper this summer. #Blues are not satisfied of #Kepa, who could leave and come-back in Spain. The first choice of #Lampard is Jan #Oblak. Talks opened with agent of #AtleticoMadrid’s GK. The #transfer is not simple, but M.Granovskaia in action. #CFC