Защитник Серхио Регилон перешел из «Реала» в «Тоттенхэм».

Контракт подписан до 2025 года, сообщает пресс-служба лондонцев.

✍️ We are delighted to announce the signing of Sergio Reguilón from Real Madrid!#HolaReguilón ⚪️ #COYS pic.twitter.com/XYBxS4w4Sd