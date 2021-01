ФИФА и шесть континентальных конфедераций выступили против создания европейской Суперлиги

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) и шесть континентальных конфедераций опубликовали совместное заявление, выступив против создания закрытой европейской Суперлиги для элитных клубов.

Вот, что сказано в тексте заявления:

«ФИФА и шесть конфедераций (АФК, КАФ, КОНКАКАФ, КОНМЕБОЛ, ОФК и УЕФА) еще раз хотели бы повторить и решительно подчеркнуть, такое соревнование не будет признано ни ФИФА, ни какой-либо другой конфедерацией. Как следствие, любой клуб или игрок, участвующие в таком соревновании, не будут допущены к участию в соревнованиях, организованных ФИФА или их соответствующей конфедерацией.

Согласно уставу ФИФА и конфедераций, все соревнования должны быть организованы или признаны соответствующими органами на их соответствующем уровне, ФИФА на глобальном уровне и конфедерациями на континентальном уровне. В этом отношении конфедерации признают Клубный чемпионат мира ФИФА в его нынешнем и новом формате как единственное всемирное клубное соревнование, в то время как ФИФА признает клубные соревнования, организованные конфедерациями как единственные клубные континентальные соревнования.

Универсальные принципы спортивных достижений, солидарности, продвижения и понижения, а также субсидиарности являются фундаментом футбольной пирамиды, которая обеспечивает глобальный успех футбола, и как таковые закреплены в уставах ФИФА и конфедераций. Благодаря этим принципам футбол имеет долгую и успешную историю. Участие в глобальных и континентальных соревнованиях всегда нужно выигрывать на поле».

FIFA and the six confederations have released a statement in light of recent media speculation about the creation of a closed European 'Super League'.



