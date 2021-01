«Удинезе» претендует на Кутроне

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, 23-летнего игрока готов подписать «Удинезе», нуждающийся в усилении атакующей линии в связи с вероятным уходом из клуба ведущего форварда Кевина Лазаньи.

Английский клуб рассмотрит вариант с продажей своего футболиста, так как недавно «волки» приобрели Виллиана Жозе и закрыли позицию нападающего на трансферном рынке.

Кутроне перешел в «Вулверхэмптон» в июле 2019 года из «Милана» за 22 миллиона евро. За англичан он провел 28 матчей, забил три гола и отдал четыре ассиста. В январе прошлого года «Фиорентина» взяла игрока в двухлетнюю аренду – на его счету пять забитых мячей и три результативных передачи в 34 встречах.

В нынешнем сезоне на счету форварда 17 игр, в которых он отдал один ассист.

