СМИ: «Реалу» могут запретить участие в еврокубках, пока Перес возглавляет клуб

Как сообщает BVB Newsblog со ссылкой на британскую Telegraph, «Реал» не сможет участвовать в европейских соревнованиях до тех пор, пока Флорентино Перес занимает должность президента мадридского клуба.

Накануне Перес в интервью для L’Equipe заявил, что не боится санкций УЕФА против клуба за участие в организации Суперлиги.

Напомним, что по последним данным, проект Европейской Суперлиги был аннулирован. Подробнее об этом ЗДЕСЬ.

ℹReal Madrid will never again participate in a European competition as long as Florentino Perez is president of the club.



