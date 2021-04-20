Флорентино Перес: «Реал» будет играть в еврокубках, мы защищены законом и здравым смыслом

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес в интервью для L’Equipe заявил, что не боится санкций УЕФА против Королевского клуба за участие в организации Суперлиги.

«Конечно же, мы будем играть в еврокубках, – отметил Перес. – Угрозы и оскорбления — это неправильно. Никаких санкций не будет, поскольку мы защищены законом и здравым смыслом».

Стоит отметить, что это интервью было взято французскими журналистами сегодня днем, еще до того, как появились новости об отмене проекта Суперлиги.

Ранее появилась информация о том, что Пересу придется покинуть президентскую должность. В противном случае УЕФА исключит мадридский клуб из числа участников еврокубков.