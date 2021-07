Принц Уильям обратился к игрокам сборной Англии перед финалом чемпионата Европы

Герцог Кембриджский принц Уильям записал видеообращение к игрокам сборной Англии перед финальным матчем Евро- 2020 с командой Италии.

«Гарет, Харри и каждый член сборной Англии. Хочу пожелать вам удачи в этот вечер. Каждый футболист сыграл свою роль, каждый член персонала был по-настоящему важен. Не могу поверить, что это происходит. Это так захватывающе. Я просто желаю вам удачи. Вся Англия с вами. Так что просто верните футбол домой», — сказал принц.

