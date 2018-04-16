«Вашингтон» проиграл два матча «Коламбусу» у дома и оказался на грани вылета из плей-офф. Значит, сборная России получит звездных игроков.

Наша традиционная рубрика «Три гвоздя НХЛ» – теперь о розыгрыше Кубка Стэнли.

1. «ВАШИНГТОН» НА ГРАНИ

Смотрите, как Артемий Панарин (0+2 во второй игре серии) и вратарь Сергей Бобровский (54 сэйва) технично отправляют Александра Овечкина, Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова на чемпионат мира. «Вашингтон» уже горит 0-2 в серии, причем отдал оба домашних матча!

Меньше всего в этом поражении 4:5 в овертайме виноват Овечкин. Он в этой встрече дрался как лев: пять силовых приемов, почти 11 минут в большинстве (10:42). Александр Великий бросил по воротам «Коламбуса» аж 17 раз: 10 бросков пришлись в створ, еще пять были блокированы соперниками, а два пролетели мимо.

ALEX OVECHKIN, OH BABY WHAT A RIP! CAPITALS LEAD 2-0 ON THIS ABSOLUTELY TREMENDOUS SHOT!#ALLCAPS 2 - 0 #CBJ



(CBJ Leads Series 1-0) pic.twitter.com/tSdOZu4ALr — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 16 апреля 2018 г.

И ведь Овечкин забил два гола – впервые в карьере он в плей-офф сделал дубль в большинстве. Оба броска как под копирку, из левого круга вбрасывания. «Вашингтон» вел 2:0 и 3:1. Черт возьми, что вам еще нужно для победы?

ANOTHER POWER PLAY GOAL FOR OVECHKIN! ALEX OVECHKIN SLAMS HOME BACKSTROM'S WONDERFUL PASS! #ALLCAPS 3 - 1 #CBJ



(CBJ Leads Series 1-0) pic.twitter.com/A32ZF3e8RY — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 16 апреля 2018 г.

Ну а потом, как это и бывает, «Коламбус» поднажал, игроки «Кэпиталз» начали делать ошибки, пропускали не самые тяжелые шайбы, замечательно передачи отдавал Тема Панарин, а Бобровский тащил все, что мог.

CAM ATKINSON WITH HIS SECOND OF THE NIGHT! #ALLCAPS 3 - 3 #CBJ



(CBJ Leads Series 1-0) pic.twitter.com/Fft2jmCIXw — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 16 апреля 2018 г.

В овертайме «Вашингтон» бросил в два раза больше (6-3), но шайбу на пятачке заковырял все-таки Мэтт Калверт – игрок «Коламбуса».

MATT CALVERT GRABS THE REBOUND AND SLAMS IT HOME! COLUMBUS WINS! WHAT A GAME, WHAT A WIN FOR THE JACKETS WHO TAKE A 2-0 LEAD BACK HOME!#CBJ 5 - 4 #ALLCAPS



FINAL/OT



(Columbus Leads Series 2-0) pic.twitter.com/8CG5tfk8lN — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 16 апреля 2018 г.

Клубный рекорд Бобровского – никто еще не делал 54 сэйва в плей-офф. И если Сергей продолжит в том же духе, то сборная России на чемпионате мира получит качественного защитника, центрфорварда первого звена и забивного нападающего, которому стоит почаще отдавать шайбу в левый круг вбрасывания.

2. РЕВАНШ «ПИТТСБУРГА»

Трудно взять матч у «Питтсбурга» даже в домашних стенах, если ты семь раз играешь в меньшинстве. К тому же «пингвины» были сильнее в первом матче (7:0), а во втором (1:4) им так фатально не везло, что так не могло быть вечно.

EVGENI MALKIN WITH THE ABSOLUTELY GORGEOUS ONE-TIMER THAT BEATS ELLIOTT! THE PENGUINS ARE RUNNING AWAY WITH IT!#EarnTomorrow 0 - 3 #3elieve



(Series Tied At 1) pic.twitter.com/Z0g8wlCHMj — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 15 апреля 2018 г.

И вот в первом периоде счет открывает Сидни Кросби, выкатываясь из-за ворот и замыкая пустой угол.

SIDNEY CROSBY ON THE WRAPAROUND! PENGUINS OPEN THE SCORING UP IN PHILADELPHIA!#EarnTomorrow 0 - 1 #3elieve



(Series Tied At 1) pic.twitter.com/q30GUMtMJK — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 15 апреля 2018 г.

В итоге Сид набирает 4 (1+3) очка, еще 2 (1+1) на счету Евгения Малкина, Мэтт Мюррей делает 26 сэйвов…

FIVE SECONDS AFTER MALKIN SCORES, BRIAN DUMOULIN BEATS ELLIOTT WITH A WIDE OPEN SHOT FROM THE SLOT! 4-0 PENGUINS! TWO GOALS IN FIVE SECONDS!#EarnTomorrow 0 - 4 #3elieve



(Series Tied At 1) pic.twitter.com/0HBcmfJDj5 — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 15 апреля 2018 г.

Самый шик – «Питтсбург» забил два гола, третий и четвертый, с интервалом в пять секунд. Такое в истории НХЛ вытворял только «Детройт» в 1965 году в серии против «Чикаго».

JUSTIN SCHULTZ ON THE POWER PLAY! PENGUINS UP 5-1! EVGENI MALKIN TALLIES HIS 100TH CAREER PLAYOFF ASSIST! #EarnTomorrow 1 - 5 #3elieve****



(Series Tied At 1) pic.twitter.com/KyyHr5eyW5 — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 15 апреля 2018 г.

Кстати, Кросби набрал уже 171 (61+110) очко в плей-офф. Еще одно, и он догонит Марио Лемье, лучшего бомбардира «Питтсбурга» в кубковых играх. Вот так, большое видится на расстоянии. Лемье – это икона хоккея, чью карьеру надломили проблемы со здоровьем. Но трудяга Кросби уже в 30 лет готов его обогнать. Малкин же отдал 100-ю передачу в плей-офф, забил гол №60 в матчах Кубка Стэнли. И это тоже два крутых юбилейчика.

3. «ВЕГАС» УДИВЛЯЕТ

Пока ничего не будем говорить о дуэли «Виннипег» - «Миннесота», в которой канадский клуб победил дома дважды, но сейчас в гостях получил увесистую оплеуху. Там серия может повернуть куда угодно.

А вот с парой «Вегас» – «Лос-Анджелес», похоже, вся ясно. «Короли» прям рожают голы. Взять форварда Алекса Аяфалло – он остался здоровым в запасе на второй матч. Не забивал в 12 встречах подряд, если считать с 3 марта, когда «Кингз» встречались с «Чикаго». В первой игре плей-офф против «Вегаса» он получил 10 минут на льду, то есть 14 смен.

ALEX IAFALLO OPENS THE SCORING UP FOR THE KINGS! #GoKingsGo 1 - 0 #VegasBorn



(Vegas Leads Series 2-0) pic.twitter.com/6WPbKwGc1S — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 16 апреля 2018 г.

И вот «Вегас» в кои-то веки ошибается в защите, Аяфалло подскакивает на дальнюю штангу, замыкает угол. Тут… арбитр разводит руками: гола нет. Только когда в специальной комнате наверху изучили видео, то подтвердили: да, это все-таки хорошая шайба.

RYAN CARPENTER FINDS CODY EAKIN WHO SLAMS ONE HOME TO TIE IT UP FOR VEGAS IN THE 3RD!#GoKingsGo 1 - 1 #VegasBorn



(VGK Lead Series 2-0) pic.twitter.com/lHPDNpHKf0 — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 16 апреля 2018 г.

На это «Голден Найтс» ответили тремя шайбами от трех звеньев. «Лос-Анджелес» немного поплыл, а вратарь Джонатан Куик пропустил шайбу между щитков после не самого мощного, но хитрого и резкого броска.

"THE REAL DEAL" JAMES NEAL SNIPES ONE FIVE-HOLE! VEGAS LEADS LATE! WOW!#GoKingsgo 1 - 2 #VegasBorn



(VGK Leads Series 2-0) pic.twitter.com/ToipSBhgYH — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 16 апреля 2018 г.

Карлссон тоже остался один перед воротами, но там гениальный пас из угла ему выдал Райлли Смит, которого накрывали два соперника.

WILD BILL! WILLIAM KARLSSON STRIKES FROM THE SLOT AND VEGAS HAS SCORED AGAIN! IT'S 3-1 VEGAS!#GoKingsgo 1 - 3 #VegasBorn



(VGK Leads Series 2-0) pic.twitter.com/eo5zCwVZ0v — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 16 апреля 2018 г.

Анже Копитар каким-то неуловимым движением с лету еще подправил шайбу в сетку. Это был классный трюк. Но матч спасти не удалось.

«Вегас» дотерпел до победы и теперь ведет 3-0. Только четыре серии НХЛ были спасены в такой ситуации. Одна из них – «Лос-Анджелес» в 2014 году горел «Сан-Хосе» в первом раунде, проиграв три матча на старте (3:6, 2:7, 3:4 ОТ). Там было настолько все понятно, что только сумасшедший мог поставить на «королей». Но следующие четыре матча взяли именно они (6:3, 3:0, 4:1, 5:1). Вот так, сломили моральный дух соперника и дожали его. Реально ли повторить

ТАБЛО ДНЯ

Вашингтон – Коламбус – 4:5 ОТ (2:1, 1:3, 1:0, 0:1)

Бигл, ОВЕЧКИН, ОВЕЧКИН, Оши – Аткинсон, Андерсон, Аткинсон (ПАНАРИН), Веренски (ПАНАРИН), Калверт

В: Овечкин (2+0; 0, 0, 10, 30.01)

Кузнецов (0+0; -1, 2, 8, 28.38)

Орлов (0+0; -1, 0, 2, 28.15)

К: Панарин (0+2; 0, 0, 1, 26.59)

в Бобровский (58-54; 93,1%, 72.22)

Счет в серии: 0-2

Филадельфия – Питтсбург – 1:5 (0:1, 1:3, 0:1)

Занхайм – Кросби, Брассар, МАЛКИН, Дюмулин, Шульц (МАЛКИН)

Ф: Проворов (0+0; -1, 0, 0, 24.46)

П: Малкин (1+1; 0, 2, 2, 18.01)

Счет в серии: 1-2

Миннесота – Виннипег – 6:2 (2:1, 4:1, 0:0)

Гранлунд, Паризе, Дамба, Э.Стаал, Гринвэй, М.Фолиньо – Уилер, Майерс

Счет в серии: 1-2

Лос-Анджелес – Вегас – 2:3 (1:0, 0:0, 1:3)

Аяфалло, Копитар – Икин, Нил, Карлссон

Счет в серии: 0-3

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.