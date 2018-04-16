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Наша традиционная рубрика «Три гвоздя НХЛ» – теперь о розыгрыше Кубка Стэнли.

1. «ВАШИНГТОН» НА ГРАНИ

Смотрите, как Артемий Панарин (0+2 во второй игре серии) и вратарь Сергей Бобровский (54 сэйва) технично отправляют Александра Овечкина, Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова на чемпионат мира. «Вашингтон» уже горит 0-2 в серии, причем отдал оба домашних матча!

Меньше всего в этом поражении 4:5 в овертайме виноват Овечкин. Он в этой встрече дрался как лев: пять силовых приемов, почти 11 минут в большинстве (10:42). Александр Великий бросил по воротам «Коламбуса» аж 17 раз: 10 бросков пришлись в створ, еще пять были блокированы соперниками, а два пролетели мимо.

И ведь Овечкин забил два гола – впервые в карьере он в плей-офф сделал дубль в большинстве. Оба броска как под копирку, из левого круга вбрасывания. «Вашингтон» вел 2:0 и 3:1. Черт возьми, что вам еще нужно для победы?

Ну а потом, как это и бывает, «Коламбус» поднажал, игроки «Кэпиталз» начали делать ошибки, пропускали не самые тяжелые шайбы, замечательно передачи отдавал Тема Панарин, а Бобровский тащил все, что мог.

В овертайме «Вашингтон» бросил в два раза больше (6-3), но шайбу на пятачке заковырял все-таки Мэтт Калверт – игрок «Коламбуса».

Клубный рекорд Бобровского – никто еще не делал 54 сэйва в плей-офф. И если Сергей продолжит в том же духе, то сборная России на чемпионате мира получит качественного защитника, центрфорварда первого звена и забивного нападающего, которому стоит почаще отдавать шайбу в левый круг вбрасывания.

2. РЕВАНШ «ПИТТСБУРГА»

Трудно взять матч у «Питтсбурга» даже в домашних стенах, если ты семь раз играешь в меньшинстве. К тому же «пингвины» были сильнее в первом матче (7:0), а во втором (1:4) им так фатально не везло, что так не могло быть вечно.

И вот в первом периоде счет открывает Сидни Кросби, выкатываясь из-за ворот и замыкая пустой угол.

В итоге Сид набирает 4 (1+3) очка, еще 2 (1+1) на счету Евгения Малкина, Мэтт Мюррей делает 26 сэйвов…

Самый шик – «Питтсбург» забил два гола, третий и четвертый, с интервалом в пять секунд. Такое в истории НХЛ вытворял только «Детройт» в 1965 году в серии против «Чикаго».

Кстати, Кросби набрал уже 171 (61+110) очко в плей-офф. Еще одно, и он догонит Марио Лемье, лучшего бомбардира «Питтсбурга» в кубковых играх. Вот так, большое видится на расстоянии. Лемье – это икона хоккея, чью карьеру надломили проблемы со здоровьем. Но трудяга Кросби уже в 30 лет готов его обогнать. Малкин же отдал 100-ю передачу в плей-офф, забил гол №60 в матчах Кубка Стэнли. И это тоже два крутых юбилейчика.

3. «ВЕГАС» УДИВЛЯЕТ

Пока ничего не будем говорить о дуэли «Виннипег» - «Миннесота», в которой канадский клуб победил дома дважды, но сейчас в гостях получил увесистую оплеуху. Там серия может повернуть куда угодно.

А вот с парой «Вегас» – «Лос-Анджелес», похоже, вся ясно. «Короли» прям рожают голы. Взять форварда Алекса Аяфалло – он остался здоровым в запасе на второй матч. Не забивал в 12 встречах подряд, если считать с 3 марта, когда «Кингз» встречались с «Чикаго». В первой игре плей-офф против «Вегаса» он получил 10 минут на льду, то есть 14 смен.

И вот «Вегас» в кои-то веки ошибается в защите, Аяфалло подскакивает на дальнюю штангу, замыкает угол. Тут… арбитр разводит руками: гола нет. Только когда в специальной комнате наверху изучили видео, то подтвердили: да, это все-таки хорошая шайба.

На это «Голден Найтс» ответили тремя шайбами от трех звеньев. «Лос-Анджелес» немного поплыл, а вратарь Джонатан Куик пропустил шайбу между щитков после не самого мощного, но хитрого и резкого броска.

Карлссон тоже остался один перед воротами, но там гениальный пас из угла ему выдал Райлли Смит, которого накрывали два соперника.

Анже Копитар каким-то неуловимым движением с лету еще подправил шайбу в сетку. Это был классный трюк. Но матч спасти не удалось.

«Вегас» дотерпел до победы и теперь ведет 3-0. Только четыре серии НХЛ были спасены в такой ситуации. Одна из них – «Лос-Анджелес» в 2014 году горел «Сан-Хосе» в первом раунде, проиграв три матча на старте (3:6, 2:7, 3:4 ОТ). Там было настолько все понятно, что только сумасшедший мог поставить на «королей». Но следующие четыре матча взяли именно они (6:3, 3:0, 4:1, 5:1). Вот так, сломили моральный дух соперника и дожали его. Реально ли повторить

ТАБЛО ДНЯ

Вашингтон – Коламбус – 4:5 ОТ (2:1, 1:3, 1:0, 0:1)

Бигл, ОВЕЧКИН, ОВЕЧКИН, Оши – Аткинсон, Андерсон, Аткинсон (ПАНАРИН), Веренски (ПАНАРИН), Калверт

В: Овечкин (2+0; 0, 0, 10, 30.01)
Кузнецов (0+0; -1, 2, 8, 28.38)
Орлов (0+0; -1, 0, 2, 28.15)

К: Панарин (0+2; 0, 0, 1, 26.59)
в Бобровский (58-54; 93,1%, 72.22)

Счет в серии: 0-2

Филадельфия – Питтсбург – 1:5 (0:1, 1:3, 0:1)

Занхайм – Кросби, Брассар, МАЛКИН, Дюмулин, Шульц (МАЛКИН)

Ф: Проворов (0+0; -1, 0, 0, 24.46)

П: Малкин (1+1; 0, 2, 2, 18.01)

Счет в серии: 1-2

Миннесота – Виннипег – 6:2 (2:1, 4:1, 0:0)

Гранлунд, Паризе, Дамба, Э.Стаал, Гринвэй, М.Фолиньо – Уилер, Майерс

Счет в серии: 1-2

Лос-Анджелес – Вегас – 2:3 (1:0, 0:0, 1:3)

Аяфалло, Копитар – Икин, Нил, Карлссон

Счет в серии: 0-3

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.
Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.

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