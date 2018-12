Проворов ругается с судьей, Бобровский приносит победу «Коламбусу» (видео)

Форвард «Далласа» Денис Гурьянов провел на льду в матче с «Чикаго» аж 15 минут 58 секунд, причем 1:06 минуты – в большинстве. И такого количества игрового времени у Гурьянова не было никогда.

Вообще Гурьянов заматерел за последнее время, хорошо поработал на сборах. Его подняли даже в первое звено к Джейми Бенну и Тайлеру Сегину, причем на своей позиции Денис чередовался с Александром Радуловым. Кстати, Саша выступает в роли наставника для Гурьянова, подсказывает ему и Валерию Ничушкину, что лучше делать, чтобы хорошо играть в НХЛ.

Гурьянов сделал голевую передачу, но проваливающий сезон «Чикаго» внезапно разнес «Даллас» на его площадке – 5:2.

Накануне с Денисом беседовал корреспондент «Советского спорта» в Далласе Дмитрий Винговатов.

– Даже если я хорошо провел предсезонку, нужно работать, не расслабляться, - сказал Гурьянов. – Я нормально подготовился летом.

– Не обиделись, что вас отправили в АХЛ?

– Нет. Наоборот, появился стимул работать больше.

– У вас в «Далласе» собралось сразу четверо русских.

– Да, это здорово. Ребята помогают, поддерживают. Подсказывают на льду и вне льда, что непонятно.

– Вас ставят в первое звено.

– Играть с такими звездами, как Бенн и Сегин, очень интересно. Я сыграл с ними смены три, но там и Радулова выпускали.

– Где вы живете, когда приезжаете в «Даллас» из АХЛ?

– В гостинице в даунтауне. Никаких проблем. На машине меня довозят.

Вообще игровой день получился немного странным для россиян. Иван Проворов – обычно вежливый защитник, но тут повздорил с судьями, схватил 12 минут штрафа и был изгнан со льда. Я посмотрел – такое большое удаление Проворов за свою карьеру не хватал никогда. Можно понять, почему Ивана не вывели к прессе на интервью. «Он очень зол», – объяснил пресс-атташе.

Игорь Ожиганов выпал из состава «Торонто» – оказывается, у него какая-то болезнь. В это время года ходят разные вирусы, сразу несколько игроков могут разом не выйти на матч. Но и без россиянина «Торонто» устроил форменный цугундер «Флориде» – 6:1. Остон Мэттьюз в этом матче набрал 4 (2+2) очка.

VLADIMIR TARASENKO WITH A TREMENDOUS POWER MOVE! #STLBlues pic.twitter.com/1doewggnNd

Владимир Тарасенко забил гол, классно продравшись на пятачок. Но это было уже при счете 0:3, а вообще «Ванкувер» разгромил его «Сент-Луис».

Впрочем, были и герои у нас в этот день – Сергей Бобровский сделал 29 сэйвов с «Нью-Джерси» и принес победу «Коламбусу» (2:1). Его признали второй звездой матча.

Два очка Никиты Кучерова, и он продолжает идти третьим среди лучших бомбардиров лиги (52). А впереди – два невероятных парня из «Колорадо»: Нэйтан Маккиннон (55) и Микко Рантанен (58).

ANDREI SVECHNIKOV TIES IT UP WITH A TOP SHELF TALLY!#TakeWarning pic.twitter.com/3C7SrrDA95