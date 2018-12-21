Проворов ругается с судьей, Бобровский приносит победу «Коламбусу» (видео) - Советский спорт
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    • Хоккей21 декабря 2018 09:53Источник: «Советский спорт»Автор: Лысенков Павел

    Проворов ругается с судьей, Бобровский приносит победу «Коламбусу» (видео)

    Владимир Тарасенко забил, но это не помогло «Сент-Луису», почему не играл Игорь Ожиганов – в обзоре «Три гвоздя НХЛ» от «Советского спорта».

    1. ПЕРЕДАЧА ГУРЬЯНОВА

    Форвард «Далласа» Денис Гурьянов провел на льду в матче с «Чикаго» аж 15 минут 58 секунд, причем 1:06 минуты – в большинстве. И такого количества игрового времени у Гурьянова не было никогда.

    Вообще Гурьянов заматерел за последнее время, хорошо поработал на сборах. Его подняли даже в первое звено к Джейми Бенну и Тайлеру Сегину, причем на своей позиции Денис чередовался с Александром Радуловым. Кстати, Саша выступает в роли наставника для Гурьянова, подсказывает ему и Валерию Ничушкину, что лучше делать, чтобы хорошо играть в НХЛ.

    Гурьянов сделал голевую передачу, но проваливающий сезон «Чикаго» внезапно разнес «Даллас» на его площадке – 5:2.

    Накануне с Денисом беседовал корреспондент «Советского спорта» в Далласе Дмитрий Винговатов.

    – Даже если я хорошо провел предсезонку, нужно работать, не расслабляться, - сказал Гурьянов. – Я нормально подготовился летом.

    Не обиделись, что вас отправили в АХЛ?
    Нет. Наоборот, появился стимул работать больше.

    У вас в «Далласе» собралось сразу четверо русских.
    Да, это здорово. Ребята помогают, поддерживают. Подсказывают на льду и вне льда, что непонятно.

    Вас ставят в первое звено.
    Играть с такими звездами, как Бенн и Сегин, очень интересно. Я сыграл с ними смены три, но там и Радулова выпускали.

    Где вы живете, когда приезжаете в «Даллас» из АХЛ?
    В гостинице в даунтауне. Никаких проблем. На машине меня довозят.

    2. УДАЛЕНИЕ ПРОВОРОВА

    Вообще игровой день получился немного странным для россиян. Иван Проворов – обычно вежливый защитник, но тут повздорил с судьями, схватил 12 минут штрафа и был изгнан со льда. Я посмотрел – такое большое удаление Проворов за свою карьеру не хватал никогда. Можно понять, почему Ивана не вывели к прессе на интервью. «Он очень зол», объяснил пресс-атташе.

    Игорь Ожиганов выпал из состава «Торонто» оказывается, у него какая-то болезнь. В это время года ходят разные вирусы, сразу несколько игроков могут разом не выйти на матч. Но и без россиянина «Торонто» устроил форменный цугундер «Флориде» 6:1. Остон Мэттьюз в этом матче набрал 4 (2+2) очка.

    Владимир Тарасенко забил гол, классно продравшись на пятачок. Но это было уже при счете 0:3, а вообще «Ванкувер» разгромил его «Сент-Луис».

    Впрочем, были и герои у нас в этот день – Сергей Бобровский сделал 29 сэйвов с «Нью-Джерси» и принес победу «Коламбусу» (2:1). Его признали второй звездой матча.

    3. ГОЛ СВЕЧНИКОВА

    Два очка Никиты Кучерова, и он продолжает идти третьим среди лучших бомбардиров лиги (52). А впереди – два невероятных парня из «Колорадо»: Нэйтан Маккиннон (55) и Микко Рантанен (58).

    И отметим Андрея Свечникова, который выжал гол из ничего в матче с «Детройтом». Как же здорово он положил шайбу на верхнюю полку!

    18-летний форвард «Каролины» выдал бомбардирскую серию уже из четырех матчей, в которых он набрал 5 (4+1) очков. 33 матча этого сезона – 18 (10+8) очков. Я думаю, адаптация к лиге у Свечникова прошла нормально. Дальше вы увидите, как бурно будет прогрессировать наш новичок, который уже идет вторым среди лучших снайперов-первогодков лиги. Лучше – только Элиас Петтерссон из «Ванкувера» (17). Но у шведа в этом сезоне просто нет конкурентов.

    СТАТИСТИКА

    Даллас – Чикаго – 2:5 (0:2, 1:1, 1:2)
    Сегин (ГУРЬЯНОВ), Федун (РАДУЛОВ) – Дебринкат, Густафссон, П.Кейн (АНИСИМОВ), П.Кейн, Перлини

    Д: Радулов (0+1; 0, 2, 3, 19.06)
    Ничушкин (0+0; -1, 0, 4, 10.57)
    Гурьянов (0+1; -1, 0, 0, 15.58)
    Ч: Анисимов (0+1; +2, 0, 0, 16.30)

    Ванкувер – Сент-Луис – 5:1 (0:0, 2:0, 3:1)
    Хорват, Годетт, Лейво, Виртанен, Эрикссон – ТАРАСЕНКО

    В: Голдобин (0+0; 0, 0, 0, 9.33)
    СЛ: Тарасенко (1+0; -1, 0, 4, 17.23)
    Барбашев (0+0; 0, 0, 0, 10.31)

    Коламбус – Нью-Джерси – 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
    Н.Фолиньо, Аткинсон – Холл

    К: Панарин (0+0; 0, 0, 5, 21.03)
    в Бобровский (29-30; 96,7%, 59.46)

    Торонто – Флорида – 6:1 (1:0, 2:0, 3:1)
    Мэттьюз (2), Кадри, Таварес (2), Марнер – Боргстрем

    Т: Зайцев (0+0; 0, 2, 2, 21.02)
    Ф: Дадонов (0+0; 0, 0, 4, 17.48)

    Филадельфия – Нэшвилл – 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
    Ворачек, Жиру – Бонино

    Ф: Проворов (0+0; -1, 12, 1, 17.53)

    Каролина – Детройт – 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)
    А.СВЕЧНИКОВ – Крунвалль, Нильсен, Эрикссон, Ларкин

    К: А.Свечников (1+0; -1, 0, 2, 16.57)

    Калгари – Тампа-Бэй – 4:5 бул. (3:1, 0:2, 1:1, 0:1)
    Беннетт, Монахэн, Бэклунд, Годро – Палат (КУЧЕРОВ), Стэмкос (КУЧЕРОВ), Киллорн, Джирарди, Джей-Ти Миллер (п.бул.)

    ТБ: Кучеров (0+2; +2, 0, 4, 24.14)

    Аризона – Монреаль – 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
    Экман-Ларссон – Ш.Уэбер, Байрон

    А: Любушкин (0+0; -1, 0, 4, 11.21)

    Питтсбург – Миннесота – 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
    Раст (2) – Гринвэй

    П: Малкин (0+0; 0, 2, 3, 18.07)

    Сан-Хосе – Виннипег – 3:5 (2:3, 1:0, 0:2)
    Э.Кейн, Павелски, Донской – Бафлин, Элерс (3), Эпплтон

    В: Куликов (0+0; +1, 0, 0, 11.08)

    Бостон – Анахайм – 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)
    Пастрняк, Круг, Крейчи – Махура

    Вегас – Айлендерс – 4:2 (0:2, 1:0, 3:0)
    Пирри, У.Карлссон, Штясны, Шмидт – Барзал, Нельсон

    В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

    Вратари: сэйвы – броски; % отраженных бросков, время.

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