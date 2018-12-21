Проворов ругается с судьей, Бобровский приносит победу «Коламбусу» (видео)

Хоккей 21 декабря 2018 09:53 Источник: «Советский спорт» Автор: Лысенков Павел

Владимир Тарасенко забил, но это не помогло «Сент-Луису», почему не играл Игорь Ожиганов – в обзоре «Три гвоздя НХЛ» от «Советского спорта».

1. ПЕРЕДАЧА ГУРЬЯНОВА

Форвард «Далласа» Денис Гурьянов провел на льду в матче с «Чикаго» аж 15 минут 58 секунд, причем 1:06 минуты – в большинстве. И такого количества игрового времени у Гурьянова не было никогда.

Вообще Гурьянов заматерел за последнее время, хорошо поработал на сборах. Его подняли даже в первое звено к Джейми Бенну и Тайлеру Сегину, причем на своей позиции Денис чередовался с Александром Радуловым. Кстати, Саша выступает в роли наставника для Гурьянова, подсказывает ему и Валерию Ничушкину, что лучше делать, чтобы хорошо играть в НХЛ.

Гурьянов сделал голевую передачу, но проваливающий сезон «Чикаго» внезапно разнес «Даллас» на его площадке – 5:2.

Накануне с Денисом беседовал корреспондент «Советского спорта» в Далласе Дмитрий Винговатов.

– Даже если я хорошо провел предсезонку, нужно работать, не расслабляться, - сказал Гурьянов. – Я нормально подготовился летом.

– Не обиделись, что вас отправили в АХЛ?

– Нет. Наоборот, появился стимул работать больше.

– У вас в «Далласе» собралось сразу четверо русских.

– Да, это здорово. Ребята помогают, поддерживают. Подсказывают на льду и вне льда, что непонятно.

– Вас ставят в первое звено.

– Играть с такими звездами, как Бенн и Сегин, очень интересно. Я сыграл с ними смены три, но там и Радулова выпускали.

– Где вы живете, когда приезжаете в «Даллас» из АХЛ?

– В гостинице в даунтауне. Никаких проблем. На машине меня довозят.

2. УДАЛЕНИЕ ПРОВОРОВА

Вообще игровой день получился немного странным для россиян. Иван Проворов – обычно вежливый защитник, но тут повздорил с судьями, схватил 12 минут штрафа и был изгнан со льда. Я посмотрел – такое большое удаление Проворов за свою карьеру не хватал никогда. Можно понять, почему Ивана не вывели к прессе на интервью. «Он очень зол», – объяснил пресс-атташе.

Игорь Ожиганов выпал из состава «Торонто» – оказывается, у него какая-то болезнь. В это время года ходят разные вирусы, сразу несколько игроков могут разом не выйти на матч. Но и без россиянина «Торонто» устроил форменный цугундер «Флориде» – 6:1. Остон Мэттьюз в этом матче набрал 4 (2+2) очка.

VLADIMIR TARASENKO WITH A TREMENDOUS POWER MOVE!#STLBlues pic.twitter.com/1doewggnNd — Hockey Daily (@HockeyDaily365) December 21, 2018

Владимир Тарасенко забил гол, классно продравшись на пятачок. Но это было уже при счете 0:3, а вообще «Ванкувер» разгромил его «Сент-Луис».

Впрочем, были и герои у нас в этот день – Сергей Бобровский сделал 29 сэйвов с «Нью-Джерси» и принес победу «Коламбусу» (2:1). Его признали второй звездой матча.

3. ГОЛ СВЕЧНИКОВА

Два очка Никиты Кучерова, и он продолжает идти третьим среди лучших бомбардиров лиги (52). А впереди – два невероятных парня из «Колорадо»: Нэйтан Маккиннон (55) и Микко Рантанен (58).

ANDREI SVECHNIKOV TIES IT UP WITH A TOP SHELF TALLY!#TakeWarning pic.twitter.com/3C7SrrDA95 — Hockey Daily (@HockeyDaily365) December 21, 2018

И отметим Андрея Свечникова, который выжал гол из ничего в матче с «Детройтом». Как же здорово он положил шайбу на верхнюю полку!

18-летний форвард «Каролины» выдал бомбардирскую серию уже из четырех матчей, в которых он набрал 5 (4+1) очков. 33 матча этого сезона – 18 (10+8) очков. Я думаю, адаптация к лиге у Свечникова прошла нормально. Дальше вы увидите, как бурно будет прогрессировать наш новичок, который уже идет вторым среди лучших снайперов-первогодков лиги. Лучше – только Элиас Петтерссон из «Ванкувера» (17). Но у шведа в этом сезоне просто нет конкурентов.

СТАТИСТИКА

Даллас – Чикаго – 2:5 (0:2, 1:1, 1:2)

Сегин (ГУРЬЯНОВ), Федун (РАДУЛОВ) – Дебринкат, Густафссон, П.Кейн (АНИСИМОВ), П.Кейн, Перлини

Д: Радулов (0+1; 0, 2, 3, 19.06)

Ничушкин (0+0; -1, 0, 4, 10.57)

Гурьянов (0+1; -1, 0, 0, 15.58)

Ч: Анисимов (0+1; +2, 0, 0, 16.30)

Ванкувер – Сент-Луис – 5:1 (0:0, 2:0, 3:1)

Хорват, Годетт, Лейво, Виртанен, Эрикссон – ТАРАСЕНКО

В: Голдобин (0+0; 0, 0, 0, 9.33)

СЛ: Тарасенко (1+0; -1, 0, 4, 17.23)

Барбашев (0+0; 0, 0, 0, 10.31)

Коламбус – Нью-Джерси – 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Н.Фолиньо, Аткинсон – Холл

К: Панарин (0+0; 0, 0, 5, 21.03)

в Бобровский (29-30; 96,7%, 59.46)

Торонто – Флорида – 6:1 (1:0, 2:0, 3:1)

Мэттьюз (2), Кадри, Таварес (2), Марнер – Боргстрем

Т: Зайцев (0+0; 0, 2, 2, 21.02)

Ф: Дадонов (0+0; 0, 0, 4, 17.48)

Филадельфия – Нэшвилл – 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Ворачек, Жиру – Бонино

Ф: Проворов (0+0; -1, 12, 1, 17.53)

Каролина – Детройт – 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

А.СВЕЧНИКОВ – Крунвалль, Нильсен, Эрикссон, Ларкин

К: А.Свечников (1+0; -1, 0, 2, 16.57)

Калгари – Тампа-Бэй – 4:5 бул. (3:1, 0:2, 1:1, 0:1)

Беннетт, Монахэн, Бэклунд, Годро – Палат (КУЧЕРОВ), Стэмкос (КУЧЕРОВ), Киллорн, Джирарди, Джей-Ти Миллер (п.бул.)

ТБ: Кучеров (0+2; +2, 0, 4, 24.14)

Аризона – Монреаль – 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Экман-Ларссон – Ш.Уэбер, Байрон

А: Любушкин (0+0; -1, 0, 4, 11.21)

Питтсбург – Миннесота – 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Раст (2) – Гринвэй

П: Малкин (0+0; 0, 2, 3, 18.07)

Сан-Хосе – Виннипег – 3:5 (2:3, 1:0, 0:2)

Э.Кейн, Павелски, Донской – Бафлин, Элерс (3), Эпплтон

В: Куликов (0+0; +1, 0, 0, 11.08)

Бостон – Анахайм – 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

Пастрняк, Круг, Крейчи – Махура

Вегас – Айлендерс – 4:2 (0:2, 1:0, 3:0)

Пирри, У.Карлссон, Штясны, Шмидт – Барзал, Нельсон

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: сэйвы – броски; % отраженных бросков, время.