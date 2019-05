Финны, канадцы, словаки, что происходит? Наикрутейшие события первого дня ЧМ-2019

Российская сборная уверенно стартовала на чемпионате мира и заставила болельщиков забыть ужасный этап Евротура. Норвегия повержена – 5:2. Евгений Дадонов оформил дубль, Евгений Малкин и Никита Кучеров набрали по два очка. Россияне и норвежцы – команды с разных планет. Так и должно быть.

А теперь о плохом. В начале третьего периода парни Ильи Воробьева забросили пятую шайбу и откровенно бросили играть. Итог – два гола в ворота Андрея Василевского в концовке. Это немного смазало впечатление от победы. Не хотелось бы такой потери концентрации в поединках с более сильными соперниками.

Еще одна проблема – три из четырех центров сборной России проиграли больше половины вбрасываний. С игрой на точке все в порядке только у Сергея Андронова (66,7%). К Евгению Кузнецову (42,1%), Евгению Малкину (36,7%) и Артему Анисимову (23,1%) есть вопросы.

Мы уже писали, что канадская сборная на этом турнире совсем не страшная. Тем более, Джон Таварес покинул команду из-за травмы. Но обыгрывать финнов даже такая Канада обязана. От участия в ЧМ отказались все лидеры Суоми.

Что мы в итоге получили? Финляндия доминировала в первом и третьем периодах, а также сумела сдержать натиск канадцев во втором отрезке. Это позволило подопечным Юкки Ялонена победить (3:1). И кто скажет, что этот успех Суоми был случайным? Финны и правда были лучше североамериканцев.

Напомним – финскому нападающему Каапо Какко всего 18 лет. В этом сезоне он участвовал в молодежном чемпионате мира, а мог бы сыграть еще и на юниорском первенстве. Прямо сейчас – он главная звезда своей сборной на взрослом форуме. Сегодня он положил две канадцам. Первая шайба – очень крутая. Обязательно посмотрите.

What a goal from Kaapo Kakko, and set up from Rajala and Ilomaki #FINCAN #IIHFWorlds pic.twitter.com/S9q83qlHY7

Сборная США, которая котировалась у специалистов порой даже выше России, неожиданно уступила на старте ЧМ. Американцы с Патриком Кейном, Джонни Годро, Диланом Ларкиным и другими звездами в составе вчистую проиграли Словакии.

Весь матч мы ждали, когда же США заиграют в тот крутой хоккей, который нам обещали. Дождались только в третьем периоде. Американцы наконец-то добавили в скорости и начали перебрасывать соперника. Но это продлилось недолго. Хозяева турнира при крутой поддержке болельщиков быстро выровняли игру и забили еще.

О фанатах в Кошице нужно сказать отдельно: они отработали как надо. Шум в «Стил Арене» стоял такой, что у американцев не было и шанса на победу в стартовом матче.

🚨🇸🇰 Sukel #USASVK #IIHFWorlds



Slovakia is on the board! We’ve got a couple people who think you should know ⬇️ pic.twitter.com/KaZCopQ7Hx