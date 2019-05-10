Финны, канадцы, словаки, что происходит? Наикрутейшие события первого дня ЧМ-2019 - Советский спорт
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10 мая 2019 23:55ХоккейКостяев Иван

Финны, канадцы, словаки, что происходит? Наикрутейшие события первого дня ЧМ-2019

Канада неожиданно проиграла финнам, СЩА - хозяева. Слава богу, хоть Россия уверенно прошлась по Норвегии.

Россия размялась на норвежцах

Российская сборная уверенно стартовала на чемпионате мира и заставила болельщиков забыть ужасный этап Евротура. Норвегия повержена – 5:2. Евгений Дадонов оформил дубль, Евгений Малкин и Никита Кучеров набрали по два очка. Россияне и норвежцы – команды с разных планет. Так и должно быть.

А теперь о плохом. В начале третьего периода парни Ильи Воробьева забросили пятую шайбу и откровенно бросили играть. Итог – два гола в ворота Андрея Василевского в концовке. Это немного смазало впечатление от победы. Не хотелось бы такой потери концентрации в поединках с более сильными соперниками.

Еще одна проблема – три из четырех центров сборной России проиграли больше половины вбрасываний. С игрой на точке все в порядке только у Сергея Андронова (66,7%). К Евгению Кузнецову (42,1%), Евгению Малкину (36,7%) и Артему Анисимову (23,1%) есть вопросы.

Канада как всегда долго запрягает

Мы уже писали, что канадская сборная на этом турнире совсем не страшная. Тем более, Джон Таварес покинул команду из-за травмы. Но обыгрывать финнов даже такая Канада обязана. От участия в ЧМ отказались все лидеры Суоми.

Что мы в итоге получили? Финляндия доминировала в первом и третьем периодах, а также сумела сдержать натиск канадцев во втором отрезке. Это позволило подопечным Юкки Ялонена победить (3:1). И кто скажет, что этот успех Суоми был случайным? Финны и правда были лучше североамериканцев.

Гол дня. Каапо Какко

Напомним – финскому нападающему Каапо Какко всего 18 лет. В этом сезоне он участвовал в молодежном чемпионате мира, а мог бы сыграть еще и на юниорском первенстве. Прямо сейчас – он главная звезда своей сборной на взрослом форуме. Сегодня он положил две канадцам. Первая шайба – очень крутая. Обязательно посмотрите.

Словаки сотворили главную сенсацию дня

Сборная США, которая котировалась у специалистов порой даже выше России, неожиданно уступила на старте ЧМ. Американцы с Патриком Кейном, Джонни Годро, Диланом Ларкиным и другими звездами в составе вчистую проиграли Словакии.

Весь матч мы ждали, когда же США заиграют в тот крутой хоккей, который нам обещали. Дождались только в третьем периоде. Американцы наконец-то добавили в скорости и начали перебрасывать соперника. Но это продлилось недолго. Хозяева турнира при крутой поддержке болельщиков быстро выровняли игру и забили еще.

О фанатах в Кошице нужно сказать отдельно: они отработали как надо. Шум в «Стил Арене» стоял такой, что у американцев не было и шанса на победу в стартовом матче.

Победа над Америкой – не только сенсация, но и серьезная заявка на участие в плей-офф. Теперь парням Крейга Рэмзи нужно попытаться набрать свои очки в поединках с равными и более слабыми соперниками. Тогда мечта о четвертьфинале станет реальностью.

Матч дня. Чехия обыграла Швецию

Центральный матч дня состоялся вечером в Братиславе. Чехия против Швеции – отличная вывеска для какого-нибудь полуфинала. Но нет – это лишь первый день чемпионата мира. Не сказать, что чехи и шведы выдали космический хоккей, но посмотреть в этом матче было на что.

По крайней мере, теперь мы понимаем, что у шведов в созидании есть одна тройка с Элиасом Петтерссоном и Вильямом Нюландером, а за ними – пустота. Разница в классе между первым звеном Тре крунур и остальными колоссальная.

Чехи как обычно очень колючие и неприятные. Они играли в свой любимый хоккей с зацепами, провокациями, но почти всегда – на грани фола. Вообще этот матч получился очень корректным – восемь минут штрафа на двоих. Чехия в итоге победила (5:2), игра Швеции оставила слишком много вопросов.

Результаты дня

Россия – Норвегия – 5:2 (2:0, 2:0, 1:2)
Финляндия – Канада – 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)
США – Словакия – 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)
Чехия – Швеция – 3:2 (1:0, 1:2, 3:0)

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