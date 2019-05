Ландер оформил хет-трик, а Мерзликин хитанул швейцарца. Итоги дня на ЧМ

Еще один аутсайдер группы Б не сумел устоять перед российскими звездами. Команда Ильи Воробьева достаточно легко разделалась с Австрией. Россияне не показали и 50% от того, что могут, но в итоге забросили пять шайб.

Александр Георгиев оформил «сухарь». Пусть он добыт с не очень сильным соперником, но хорошая игра и ноль пропущенных шайб всегда радуют и болельщиков, и тренерский штаб. Это его первый матч на ноль на ЧМ. Ждем, когда дадут шанс лучшему вратарю КХЛ Илье Сорокину.

Евгений Дадонов оформил второй дубль подряд, Илья Ковальчук, Никита Гусев и Никита Кучеров набрали по два очка, а Иван Телегин забросил шайбу первым же своим касанием на этом чемпионате мира.

Первая спецбригада большинства становится главным оружием россиян на этом ЧМ. Сегодня от нее пострадала Австрия, которая пропустила в меньшинстве первую шайбу в матче. Гол Дадонова получился очень крутым, но здесь стоит отметить всех участников комбинации. Этот розыгрыш – словно из учебников по хоккею.

Вчера мы увидели два хет-трика – от швейцарца Кевина Фиалы и финна Какко Каапо. Сегодня в эту компанию добавился шведский форвард Антон Ландер. От клюшки новичка ярославского «Локомотива» пострадала Италия.

Шведы вышли очень злыми на матч с аутсайдером после поражения в стартовом поединке с Чехией. У итальянцев не было никаких шансов совладать с действующими чемпионами мира. Игроки «Тре Крунур» сегодня рвали и метали. Хотя Италия достойно смотрелась два периода, но в заключительном отрезке развалилась и получила шесть шайб.

Команда Боба Хартли еще до матча четко понимала, что очень важно взять очки в игре со Швейцарией, которая является главным конкурентом Латвии в борьбе за место в плей-офф. Редко на ЧМ увидишь уже во втором туре такую борьбу.

Команды показали равный хоккей – даже свои первые голы в матче они забили примерно в одно время. Швейцария чуть чаще атаковала и бросала, но парни Хартли совершенно не стеснялись отвечать контратаками. У Латвии хочется выделить Элвиса Мерзликина. Он отразил 34 броска, но все равно проиграл. Нико Хишир принес Швейцарии победу за несколько минут до сирены.

Вратарь сборной Латвии Мерзликин умеет не только ловить шайбы, но и проводить силовые приемы. Просто раньше мы об этом не знали. Сегодня от вратаря досталось игроку сборной Швейцарии Фиале.

