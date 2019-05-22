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22 мая 2019 14:30ХоккейСлавин Виталий

Да, это «Красная машина». Но гонка только начинается!

Обозреватель «Советского спорта» Виталий Славин – о грандиозной победе сборной России над шведами.

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Что это было? И что будет? Какое счастье, что в хоккее мы дожили до этих вопросов, отставив в сторону извечные российские стенания – кто виноват и что делать. Лично я теперь не представляю, что должно случиться, чтобы наши не взяли золото ЧМ-2019.

Второй период встречи с действующими чемпионами мира выдался настолько оглушительным и невероятным, что и на утро следующего дня мысли кружатся в голове, никак не выстраиваясь в стройный ряд. Впечатлений масса – и все они чрезвычайно приятные. Время, разумеется, все прояснит и уложит по полочкам истории, но этот матч с «Тре Крунур» в звездную летопись отечественного хоккея войдет наверняка.

«ТАКОГО КОШМАРА МЫ НЕ ЗНАЛИ 40 ЛЕТ!»

Да, сборная СССР – заметьте, не России! – громила тех же шведов в одном периоде и 6:0, и 7:1, не говоря уже о надругательствах над аутсайдерами типа Польши, ФРГ или Австрии. Но чтобы это произошло в поединке с триумфаторами двух последних ЧМ, выступающих едва ли не в оптимальном составе – такого еще не было. Чего не отрицают сами скандинавы: шведские СМИ пестрят заголовками вроде «Такого кошмара мы не знали 40 лет!». Намек на катастрофу на домашнем ЧМ-1981 – 1:13 от той еще «Красной машины» Виктора Тихонова, которая через пять месяцев деклассирует Канаду в финале ее Кубка – 8:1. Любопытно, что в обоих случаях первая треть завершалась вничью – 0:0.

На сей раз стартовую двадцатиминутку мы и вовсе проиграли – 0:1. А могло ведь быть и 0:2. Шведы быстрее освоились, плотно вошли в игру и принялись плести свои знаменитые кружева в зоне Василевского. А тут еще и россияне здорово помогли: по обыкновению на этом ЧМ, невынужденно дважды сфолили да еще в чужой зоне. Можно сказать, сами отдали инициативу противнику, что «Трижды коронованным» только и надо было. Они перебросали нас вдвое – 10 против 5. Спасибо Василевскому – подчистил все огрехи партнеров, ибо парировать шайбу после искусного подставления с пятака Ландескога не представлялось возможным.

Кажется, Константин Бесков говорил, что уровень тренера определяется тем, как команда играет после перерыва. Понятно, в футболе это особенно актуально, ибо подопечные все 45 минут на поле. Но в хоккее тоже работает. Ибо вся команда собирается вместе в раздевалке только между периодами.

Илья Воробьев сотоварищи показывают себя достойными преемниками Виктора Васильевича и Анатолия Владимировича, который мог поднять своих приунывших бойцов из окопов, вдруг запев гимн СССР, Интернационал или «Черный ворон, что ты вьешься надо мной». Действовало безотказно.

Ныне времена другие. Тем не менее тренеры нашли слова, чтобы после 0:1 в дебюте полностью изменить течение событий как в поединке с Латвией, так и со Швецией. Это дорогого стоит. Если вспомнить две самые болезненные осечки на Олимпиадах – фиаско в Ванкувере в расчет не беру, ибо там так подготовились, что шансов с Канадой не было изначально – 0:4 и 1:3 от финнов, то в обоих первых периодах россияне уступали минимально. 0:1 в полуфинале Турина-2006 и 1:2 в четвертьфинале Сочи-2014. Впереди были еще целых 40 минут чистого времени, однако ни Владимир Крикунов, ни Зинэтула Билялетдинов своего «Черного ворона» не исполнили.

Понятно, то были матчи совсем иного масштаба – на вылет, без права на ошибку. Но и сейчас, в Братиславе, разве мы могли помыслить, чтобы отдать игру Латвии или Швеции? В любом случае тренеры показали, что могут и знают, как за какие-то 15 минут перестроить команду на победный лад. Перед плей-офф это обнадеживает.

«РЕД МАШИН» СОСТОЯЛАСЬ

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Многие в открытую посмеивались над придуманным новым руководством ФХР девизом сборной «Красная машина. Новая сборка». Однако корабль и впрямь поплыл так, как его назвали! К слову, вы не забыли, кто ныне действующий олимпийский чемпион? В Словакии об этом постоянно напоминают, причем всем абсолютно по барабану, что Пхенчхан НХЛ проигнорировала.

Кому какое дело до наших прибамбасов, но во вторник я впервые услышал, как диктор по стадиону Андрея Непелы объявляет: «На лед приглашается «Красная машина». По ходу матча этот термин ведущие в паузах на арене диалог со зрителями повторяли неоднократно. А это уже признание, констатация того, что «Ред машин» состоялась.

Но я подчеркну – именно новой сборки. Не хочу говорить за всех, но всей историей отечественного хоккея я привык мыслить устойчивыми, даже незыблемыми категориями – наша сила в комбинационной, техничной, скоростной, атакующей игре, основанной на отлаженных до автоматизма взаимодействиях в тройках. Лучше клубных, играющих годами в одном составе. Мы и сейчас каждый раз перед началом любого турнира смотрим прежде всего: а какие у нас звенья, в манишках какого цвета сборники вышли на тренировку?

Да, фантастическое взаимопонимание и КПД играющих вместе с детства Кучерова и Гусева сигнализируют, что это по-прежнему актуально. Да вот только на клубном уровне уже нереально – что в КХЛ, что в НХЛ. Увы, троек по типу Боброва, Альметова, Старшинова, Фирсова, Петрова, Шадрина, Жлуктова, Ларионова, Быкова, сезон за сезоном выступавших в неизменном сочетании, мы никогда больше не увидим. Об этом надо забыть.

Нынешний штаб сборной этот устаревший императив из практики вычеркнул, точнее, талантливо переработал. Нет, тренеры не отказались от устойчивых сочетаний, но теперь они не догма. На различные случаи жизни подготовлены варианты, кого и куда переставить, не нарушая стройности игры и при этом равномерно распределяя нагрузки.

А это крайне важно. Ибо еще Тихонова конкуренты подловили на прямолинейности и ставке на одно звено. Мало того, что Виктор Васильевич в каждой – даже ничего не решающей! – игре требовал безусловной победы, опирался он исключительно на квинтет Фетисова. Да, выдающийся, вероятно, лучший в истории хоккее. Но постепенно его изучили, и чехи с канадцами нашли противоядие уже на ЧМ-1985, а затем – и на ЧМ-1987. «Красная машина» тогда сделала новый и последний при СССР рывок, когда Тихонов сконструировал в ЦСКА второе суперзвено Хомутов – Быков – Каменский.

Добавлю, что от старорежимности пострадал в Сочи и Зинэтула Хайдярович. По признанию Билялетдинова, он до последнего ждал и верил, что связка ОвечкинМалкин на Олимпиаде обязательно выстрелит. Не выстрелила…

БАЛАНС – ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

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До стыка с «Тре Крунур» казалось, что и в Братиславе мы будем целиком и полностью зависеть от «белых медведей», а остальные ограничатся ролью подыгрывающих. Кучеров с Гусевым и вправду организовали первый ответный гол, когда вывели Анисимова на пустой угол. Но далее включилась вся команда, забрасывая шайбы на любой вкус. Такого 17-минутного пиршества атаки в исполнении сборной России я не видел никогда.

Дадонов, стоя на коленях, переправил с лета – привет Ландескогу – 2:1.

Хафизуллин а-ля Фетисов пасует через полполя на ход Малкину, оставление, фирменный кистевой Ови в ближнюю девятку – 3:1.

Кузнецов проигрывает вбрасывание (сперва его указали как ассистента, но уже в перерыве передачу сняли), Капризов подъезжает на точку и по-канадски в касание прошивает Маркстрема – 4:1.

Григоренко с Телегиным за воротами шведов коршунами набрасываются на лидера «Калгари» Линдхольма – 5:1.

Наконец, первый гол на ЧМ-2019 Малкина после атаки с ходу, в которой поучаствовали защитники Гавриков и Задоров – 6:1.

Расписал так подробно, дабы подчеркнуть, насколько разнообразными получились заброшенные шайбы, как много людей их организовали. И как все слаженно, умело и в то же время просто было исполнено. Причем, обратите внимание, все в равных составах, однако забивали россияне, создавая на том или ином участке льда численный перевес. Скандинавы попросту не поспевали за оппонентами.

Показательна итоговая статистика. Больше всех времени на льду у нас провел Орлов – 20.25. По меркам НХЛ, где ведущие защитники откатывают порой по полматча, нагрузка более чем щадящая. Среди нападающих лидер Кучеров – 16.50, но у его однокашника Гусева – только 15.09. У центра их звена Анисимова – 16.19, у Малкина – 16.13, у Овечкина – 14.54, у Ковальчука – 14.38. У всех остальных меньше, однако даже ротировавшиеся Телегин и Барабанов отыграли 10.48 и 8.03.

В этом и состоит искусство тренерского штаба – не перегрузить одних, и не дать замерзнуть другим, естественно, отдавая предпочтение премьерам. Баланс – ключ к титулам.

КУДАШОВ ПОМНИТ

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И последнее, что хотелось бы сказать по вторничной игре. Чрезвычайно полезным, познавательным оказался третий период. Он продемонстрировал, насколько высок класс шведов – и командный и индивидуальный. Стоило нашим чуть ослабить хватку, концентрацию, как скандинавы тут же принялись за старое – упорядоченное броуновское движение всей пятеркой в зоне Василевского. А то, что у них мастерства вагон, подтвердили снайперские выстрелы Нюландера в домик Андрея и Экмана-Ларссона в дальнюю девятку.

Здесь, в пресс-центре ЧМ-2019, равно как по всем каналам словацкого ТВ, сборную России называют главным фаворитом турнира. Да, по игре на предварительном этапе мы – вне конкуренции. Но уже в четверг об этом все забудут. Зато никто никогда не забудет, как советская «Красная машина» разгромила в Нью-Йорке за три дня до старта Олимпиады-1980 американцев 10:3, чтоб затем позорно уступить им в Лейк-Плэсиде – 3:4. Или как четвертый или пятый состав США уничтожил нас в четвертьфинале ЧМ-2013 в Хельсинки – 8:3.

Но вот мне почему-то вспомнился ЧМ-1999 в Норвегии. Тогда в Осло в предпоследнем матче квалификационного этапа команда Александра Якушева нокаутировала действующих олимпийских чемпионов и будущих чемпионов мира чехов – 6:1. Оставалась игра с проходными вроде бы словаками. Но юные Здено Хара и Мариан Хосса забили по голу, а стопроцентную шайбу Макса Афиногенова не засчитали. Ничья – 2:2. Сборная поехала домой, а я – куковать-горевать на полуфиналы и финал в Лиллехаммер.

Кстати, в том ЧМ участвовал Алексей Кудашов. Так что, тренеру сборной будет, о чем поговорить с ребятами перед рандеву с США.

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