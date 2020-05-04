«Овечкин сказал: Не переживай, мы все сделаем». Илья Самсонов – о выступлениях за «Вашингтон»

«ПОКА НЕПОНЯТНО, КАК ВОЗВРАЩАТЬСЯ В ШТАТЫ»

– Первый вопрос традиционный – где находитесь на самоизоляции? Как проводите время?

– В Магнитогорске сейчас. Точнее, не совсем – вдали от города, на озере Банном. Сняли здесь дом. Живем, тренируемся вместе с Евгением Тимкиным – у нас хороший зал, стараемся поддерживать форму.

– Из Вашингтона сразу улетели?

– Об остановке чемпионата объявили 12 марта, если мне память не изменяет. Жена улетела 16-го. Мы остались вдвоем с Димой Орловым. Ждали распоряжение – можем ли отправляться домой? Думали, что задержимся, но в итоге сами вылетели 19-го числа. То есть спустя три дня после того, как все наши разъехались.

– Сейчас рассматривается вариант, что чемпионат возобновят 1 июля. С кем-то из руководства на эту тему общаетесь?

– Информация верная, правда, получили мы ее не от генерального менеджера, а от агентов – они все эти вопросы решают с HNLPA (Ассоциация игроков НХЛ). Есть вариант, что тренировочные лагери откроют уже 15 мая. Но как это будет выглядеть, никто толком не знает. У ребят за океаном одна ситуация – им проще. А мы только до России добрались. Как улететь обратно в Штаты? Впрочем, думаю, все сложится нормально. В любом случае продолжим тренироваться, кататься индивидуально, искать возможности поддерживать форму. Будем придерживаться своего плана.

«УДАР ОВЕЧКИНА? ВСЕ БЫЛО НЕ ТАК СТРАШНО»

– Вернемся немного назад. Когда вы только приехали в Вашингтон, вас отправили в АХЛ. Говорят, то АХЛ и НХЛ – две разные вселенные.

– Да, безусловно. Разница огромна – начиная от гостиниц, поездок, уровня организации в клубе до тренеров, массажистов и всего остального. Это две совершенно разные лиги. Конечно, в НХЛ играют только лучшие. И хоккей там интереснее. Качество бросков, передач – все сразу бросается в глаза.

– На одной из тренировок «Вашингтона» Александр Овечкин попал вам прямо в маску. Было даже подозрение на сотрясение мозга… Помните тот эпизод?

– Я бы не сказал, что бросок был суперсильный. Саня на тренировках не вкладывается так, как в игре. Просто в той ситуации попал неудачно – между подбородком и сеткой. На самом деле, ничего ужасного не было. Просто в медиа тот эпизод распиарили. Может просто не о чем было больше говорить и писать?

– Возможно. Но на видео все смотрелось действительно страшно.

– Эти моменты всегда пугают. Даже когда на тренировке кому-то нечаянно по рукам попадают, или в ногу – ты видишь, и становится неприятно. Но в целом ничего такого в этом нет. Подобные эпизоды постоянно случаются, с ними приходится справляться. В конце концов, это наша работа.

– Насколько тяжело вам дался переезд из КХЛ в АХЛ? Именно в бытовом плане? В языковом?

– Вот в плане языка было действительно сложно. Поначалу мы с Серегой Шумаковым вообще ни с кем толком не общались – только друг с другом. Хотя ребята нас очень поддерживали, всюду звали. Но нам было совсем не комфортно, ведь мы не знали ни слов, ничего... Плюс – новая страна, новая команда. А я ведь первый раз в жизни команду сменил! Тяжеловато было перестроиться. Но к январю уже стало чуть проще. А в конце сезона освоились совсем. Были и совместные вечера с партнерами, и барбекю… В общем, все было здорово.

– Привыкли к тому, что в США главный праздник – именно Рождество? А не Новый год, как у нас.

– Это нормально – у них своя страна, свои правила. Они так привыкли. Тем более, что в целом все похоже – все так же веселятся, загадывают желания, дарят подарки, в магазинах – праздничные скидки. Отличная атмосфера! А насчет Нового года – у нас два сезона подряд все было так, что матчи 31 декабря проводились в полдень. То есть мы успевали вернуться домой даже на речь президента. Плюс на следующий день был выходной. Так что без нормального Нового года тоже не остались.

«ХОТИТЕ БОЛЬШЕ ГОЛОВ? ПУСТЬ ВРАТАРИ ИГРАЮТ В ВАРЕЖКАХ»

– Начало первого сезона в АХЛ вышло не очень удачным – 17 матчей, 5 побед… А потом – 15 побед в 20 играх. Что изменилось? Успели привыкнуть к хоккею?

– Переломный момент как раз после Рождества и случился. Честно могу сказать – ничего я в себе не менял. Как готовился к каждой игре, так и продолжал готовиться. Но нужно было время привыкнуть к АХЛ. К скоростям – они там немного повыше из-за размеров площадки. К другой игре, где много подставлений и все лезут на ворота. Такая карусель…. Если в КХЛ все играли в откат, старались тебе помогать, то там вся команда нацелена на атаку. Все делается для зрителей. И игра красивей, прикольней. Но к ней пришлось адаптироваться.

– Сейчас много разговоров о том, чтобы уменьшить вратарскую амуницию, увеличить ворота… Как к этому относитесь?

-Если так рассуждать, может, футбольные ворота поставить? Ну, если вы хотите больше голов? Или вообще нам две варежки дать вместо ловушек? Я не знаю. Кстати, не скажу, что по сравнению с КХЛ амуниция здесь отличается. Есть свои нюансы, но за несколько недель привыкаешь. Не знаю, хорошая ли это идея – «резать» ее еще, потому что вратарям итак стали больше попадать по рукам, в плечи. Если еще чуть-чуть срежут щитки – что ж, привыкнем. Правда, выглядеть будем – ужас… Сейчас хотя бы вратари красиво смотрятся.

– За время игры в АХЛ был ли город, в который приехали, и поняли: «Да это же почти Магнитогорск!»?

– Нет, не было такого. Там провинциальные городки. Деревушки. Магнитогорск – все-таки крупный город с градообразующим предприятием. В Америке такого плана мест нет. Я слышал, что в Бостоне много металлургических заводов, но они все за чертой города, ты их не видишь. А у нас приехал – вот он, завод, за рекой.

«СОПЕРНИЧЕСТВО С ХОЛТБИ ТОЛЬКО НА ЛЬДУ»

– И генменеджер «Кэпиталс», и тренер вратарей Скотт Мюррей не раз отмечали – у вас есть важное качество для голкипера: вы умеете быстро вносить коррективы в игру, перестраиваться… Это приходит с опытом или дано от рождения?

– Все дело в психологической устойчивости. Если раньше я волновался в связи с тем, что не хватало опыта, то сейчас, на второй сезон, я стал более уверен в себе. Прошел многие подводные камни и стало уже не так страшно. Да, бывали игры, когда неудачно начинал, что-то не получалось, но мы всегда могли сесть с тренером вратарей после первого периода, все обсудить, и совершенно меняли игру, подстраивались под соперника по-другому. С тем же «Торонто» были такие матчи, когда сразу две шайбы получишь и думаешь – что же делать? Да ничего! Играть дальше! Быстренько обсудили, что как надо, и все –начинаешь заново играть каждый период, каждый бросок. Не скажу, что мне это сложно дается. Наоборот, мне интересно и легко.

– Какие у вас отношение с Брэйденом Холтби? Есть какое-то соперничество, или он первый вратарь «Вашингтона» – и точка?

– Элемент соперничества есть всегда. Когда ты молодой вратарь, ты хочешь самоутвердиться. Тот же Бини, когда только пришел в Лигу, съел там всех голкиперов, которые были в «Сент-Луисе», и выиграл Кубок Стэнли. Так почему же ты не можешь сделать то же самое? Но соперничество с Холтби – оно только на льду. Когда идет тренировка, мы подталкиваем друг друга. Стимулируем. А как все заканчивается, становимся просто партнерами по команде. Друзьями.

– Каков Холтби вне игры? Общительный или замкнутый?

– Он очень хороший парень. И отличный партер. Не стеснительный – это точно. Со всеми общается, часто смеется, любит над кем-то подшутить… Любит устраивать вратарские вечера.

– Что за вечера такие?

– У нас в начале сезона в команду приезжает шесть-восемь вратарей. Это когда только начинаются сборы. Все вместе собираются – из команд НХЛ и АХЛ. И куда-нибудь ходим. В этом году был дартс. Но, как правило – какой-нибудь бар. Посидишь там, выпьешь по паре пива, пообщаешься – все в порядке вещей. Но это только у голкиперов. Защитники, нападающие так не собираются. Вратари – самые сплоченные среди всех.

«МАТЧИ НА НОЛЬ НУЖНЫ ЛИШЬ ДЛЯ СТАТИСТИКИ»

– С какой командой из тех, с которыми встречались, было тяжелее всего?

– С «Каролиной». Помню выездной матч у них дома – наверное, самая сложная игра из всех. У них быстрая команда, все хорошо катаются, забрасывают. Приходится много клюшкой играть, вертеть головой постоянно – кто куда открывается. Плюс они нас в прошлом сезоне обыграли в плей-офф, так что с ними всегда принципиальные встречи.

– А как насчет «Торонто» и «Питтсбурга»?

– С ними тоже интересно. Наверное, это две самые креативные команды в Лиге. Ну, плюс «Тампа». Когда проводишь несколько игр, уже привыкаешь. Но если тебя бросить в топку под «Пингвинс», то будет очень тяжело.

– Про матчи «Вашингтон – Питтсбург» говорят, что это – практически дерби. Настолько принципиальна борьба этих клубов.

– Так и есть. Каждая встреча – какое-то сумасшествие на трибунах, в прессе, на телевидении… Очень круто! Когда сыграл в подобном матче первый раз, тогда и понял, что такое настоящие дерби. Ребята рассказывали, такое раньше и с «Филадельфией» было. Но сейчас «Питтсбург» – на 100 процентов наш самый принципиальный соперник.

– Насколько важно для вас сыграть на ноль?

– Я на этом не зацикливаюсь. Для статистики оно, наверно, хорошо. Для контракта тоже, – смеется Самсонов. – Но для команды важнее победы. Бывали матчи, когда мы пропускали гол лишь на последних минутах. И никто не расстраивался. Это ведь НХЛ – тут можно уступать три шайбы и отыграть их за 5 минут. Никто не угадает, как сложится встреча. Матч на ноль – просто приятный бонус. Но, если честно, даже нет времени статистику смотреть. Я свою изучил только уже на карантине. Плюс посмотрел и видеонарезки – было, что разобрать.

– Свой самый первый матч за «Вашингтон» помните?

– Который против «Айлендерс»?

– Да.

– Помню, конечно. И не особо волновался, кстати. Разве что накануне. Мы сидели с ребятами, обсуждали предстоящую игру с Димой Орловым. Он и сказал: «Ты же уже играл в предсезонке. Особой разницы не будет. Считай, что все посмотрел и все знаешь. Просто делай свое дело – и все». В общем, как-то меня успокоил. Потом и Саня Овечкин добавил: «Не переживай, мы все сделаем». Так что когда на лед выходил, вообще ни о чем не думал, – смеется Илья.

– А если вратарь много пропускает? Как, например, было с «Рейнджерс»? Пять шайб от Зибанежада стараются быстро забыть?

– В этом нет смысла. Понятно, что случаются плохие моменты, но из любого негатива всегда можно извлечь опыт. Это тоже урок. Наоборот, такие матчи показывают, как ты сможешь восстановиться от поражения, вновь продемонстрировать уверенность в себе. А уж во время игры и вовсе об этом не думаешь. Я вот тогда не знал, что Зибанежад пять голов сделал. Только когда в автобус сел, прочитал. На льду не смотришь на фамилию соперника. Да и смысл? Зибанежад, Панарин, Бучневич – там все могут забить. Тебе какая разница?

«КОВИ И ОВИ – МАШИНЫ!»

– «Вашингтон» – одна из самых русскоговорящих команд Лиги. Какие в этом плюсы и минусы?

– Если глобально мыслить, то это – один большой плюс. Мы много друг с другом общаемся, хорошо дружим. Всегда есть к кому подойти по любому вопросу, в том числе – бытовому. В поездках постоянно впятером держимся вместе. Минус есть – это язык. Нет такой острой необходимости быстро учить английский... Но он никуда не денется – рано или поздно выучу. В конце концов, можно и с репетиторами дома заниматься. А когда столько русских ребят в одной команде – это дорого строит. Нечасто подобное встретишь.

– С кем-то не из россиян общаетесь, дружите?

– Со всеми. У нас отличные отношения, сплоченная команда. Нет разницы, с кем пойти попить кофе. Комфортно с любым. Тем более, многие ребята по-русски говорят – Бэкстрем, Карлсон… Они много слов знают.

– Видимо, тех, без которых в иных ситуациях не обойтись?

– В смысле, плохих? А как же! – смеется Самсонов. – Зато бывает весело, когда ребята произносят их невпопад.

– Во время пауз в матче о чем-то говорите со сменщиком?

– Бывает. Но подсказок не спрашиваешь. Так, болтаешь обо всем. Типа – капец, какая сложная игра. Или лед сегодня – говно. В общем, бытовуха всякая. Из серии, то ли лыжи не едут, то ли я плохой хоккеист.

– Кто самый заводной в раздевалке? Ну, после Евгения Кузнецова?

– Из англоязычных? Оши и Уилсон. Так-то все веселые, если честно. Но они – особенно.

– Приход Ильи Ковальчука как восприняли?

– Отлично! Все ребята взбодрились. В команду, в раздевалку пришел еще один лидер – что в этом может быть не так? Мне Илюха много всего подсказывал – от бытовых вещей до хоккейных. Он для меня, как и Саня Овечкин – учитель. Много чего можно у них подсмотреть – в плане разминки, отношения к делу, работы над собой. Это же машины! Как они пашут на тренировках…

– В самом Вашингтоне вас часто узнают? Например, когда в ресторан ходите, автографы просят?

– Там не так много ресторанов, куда мы обычно заглядываем. Да и ходим все чаще с парнями. Но, конечно, местные знают, что я играю за «Кэпиталс». Бывает, что подходят, фотографируются. Хотя редко.

– Как в целом вам жизнь в США? Уже привыкли?

– Да. Все-таки, второй год там играю. Вашингтон – отличный город, мне там нравится, жене тоже комфортно. Много русских знакомых, помимо хоккея. Так что все супер.

– На игры НФЛ ходили?

– Конкретно на матч «Редскинс» – нет, не было времени. Знаю, что Овечкин ходил. Я только на баскетбол выбирался. Ну и бейсбол по телевизору смотрели, когда местный клуб в плей-офф играл.

– Правила бейсбола уже выучили?

– Немного. Поначалу ребята подсказывали, но сейчас более-менее сам понимаю, где хоум-раун, где что…

– Разговоры о будущем в клубе с руководством «Кэпиталс» уже вели?

– А что их вести? Тут все просто – будешь хорошо играть, будет хороший контракт. Нет – ничего не будет, и поедешь в другое место. Так что я сосредоточен только на своей игре. Моя задача – ловить, отбивать, помогать побеждать.