Русская рулетка ФХР: неужели наш хоккей вернулся в окаянные 90-е?

Коллега Домрачев вчера приступил к многотомному повествованию обо всех 14 тренерах сборной России, где, как я понимаю, подробно остановится на каждом. В этом смысле я слегка подрежу его, кратко пробежавшись по истории, что необходимо при разработке заявленной темы.

Несмотря на отдельные загогулины, Александр Стеблин, сменивший на посту президента ФХР убитого накануне ЧМ-1997 Валентина Сыча, был большим другом «Советского спорта». Помогал с зарубежными командировками наших корреспондентов, даже назначил обозревателя «Советского спорта» Геннадия Набатова пресс-атташе сборной, почти никогда не отказывал в интервью, регулярно становился гостем редакции. На одной из таких встреч уже не в формальной ее части Стеблин с грустью признался: «Вы не представляете, как мне трудно найти тренера для сборной. Что я могу? Максимум сто тысяч долларов за год. Ну разве востребованный специалист пойдет на эти гроши…»

В итоге на перевале веков национальная команда из вершины карьеры любого отечественного тренера превратилась в никому не нужную бедную падчерицу. Чуть ли не после каждого сезона, а то и по ходу первые лица сборной ротировались как в бесконечном калейдоскопе.

Все поменялось с выдвижением на пост главы ФХР Владислава Третьяка, которому президент РФ поручил вернуть отечественный хоккей на былые позиции. Проще говоря, стать чемпионами мира и Олимпийских игр. Разумеется, с соответствующими полномочиями. По крайней мере после весны 2006 года лично я не слышал, чтоб у сборной возникали какие-либо проблемы с финансированием.

Владислав Александрович справился. Разогнал из Суперлиги вратарей-иноземцев, вообще поприжал легионеров, которые не давали ходу нашей молодежи. Наладил отношения с энхаэловцами – понятие «отказник» применительно к хоккею, надеюсь, навсегда исчезло из нашего лексикона. А главное – попал в яблочко с новыми тренерами сборной. С тандемом Вячеслав Быков – Игорь Захаркин заключили контракт на два года, затем продлили еще на пару. А в 2010 году, несмотря на фиаско в Ванкувере, подписали новый договор по схеме «два плюс два».

То есть впервые с советских времен на ключевой позиции сборной воцарилась стабильность, как принято считать, основа успеха в любой области человеческой деятельности. Результаты не заставили себя ждать: бронза Москвы, золото Квебека и Берна, серебро Кельна. Вот только все здесь было взаимосвязано. Пролети хозяева мимо пьедестала ЧМ-2007 на Ходынке, далеко не факт, что тренеры остались бы в сборной. Ибо одним из условий, пусть и не в ультимативной форме, был непременный выигрыш медалей.

Что де-юре подтвердил провал на ЧМ-2011 в Братиславе. Победа в четвертьфинале над Канадой и старые заслуги никак не повлияли на единогласное решение исполкома федерации: нет медалей, пожалуйте в отставку!

На горизонте маячила домашняя Олимпиада в Сочи, а следовательно, ошибиться с тренером было смерти подобно. Долго-долго уговаривали Зинэтулу Билялетдинова. С большим скрипом воевода «Ак Барса» согласился покинуть Казань ради роскошного трехлетнего контракта государственной важности – медали ЧМ как обязательный пункт на сей раз не числились.

Летом 2011 года три гарантированных сезона виделись единственно возможным вариантом. Любые сомнения развеял триумф на ЧМ-2012 – 10 побед в 10 матчах. При этом многие закрыли глаза на то, что успех был бы невозможен без инопланетянина Малкина. В какой-то степени все мы стали жертвой слепой веры в магию стабильности.

Катастрофу на ЧМ-2013, когда россияне умудрились в День Победы продуть французам, а в четвертьфинале удостоились знатного отлупа 3:8 от третьесортной сборной США, при молчаливом согласии СМИ спустили на тормозах. Скорее всего, именно тогда мы все вместе обрекли на крах Олимпиаду в Сочи. Билл потерял уверенность в себе, полностью упустил контроль над сборной, в выборе состава принялся метаться от игроков НХЛ к КХЛ и обратно… Чем все завершилось, вспоминать не хочется.

Как знать, если бы с Билялетдиновым ФХР разорвала контракт сразу после ЧМ-2013 и отдала национальную команду амбициозному Олегу Знарку летом 2013 года, а не весной 2014-го, олимпийское золото вполне могло бы вернуться к нам не в Пхенчхане, а четырьмя годами ранее. По крайней мере Знарок точно не выглядел бы в Сочи сбитым летчиком, каким предстал на Играх Билялетдинов, доведенный в декабре до края конфузом на домашнем этапе Евротура.