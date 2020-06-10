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Русская рулетка ФХР: неужели наш хоккей вернулся в окаянные 90-е?
10 июня 16:45
автор: Славин Виталий

Русская рулетка ФХР: неужели наш хоккей вернулся в окаянные 90-е?

Хочу поделиться с вами своим беспокойством. Точнее, вместе спокойно и без ажитации разобраться, что происходит в нашей национальной команде. Если начистоту: есть мнение, что мы вернулись в проклятые 90-е годы.

Коллега Домрачев вчера приступил к многотомному повествованию обо всех 14 тренерах сборной России, где, как я понимаю, подробно остановится на каждом. В этом смысле я слегка подрежу его, кратко пробежавшись по истории, что необходимо при разработке заявленной темы.

Несмотря на отдельные загогулины, Александр Стеблин, сменивший на посту президента ФХР убитого накануне ЧМ-1997 Валентина Сыча, был большим другом «Советского спорта». Помогал с зарубежными командировками наших корреспондентов, даже назначил обозревателя «Советского спорта» Геннадия Набатова пресс-атташе сборной, почти никогда не отказывал в интервью, регулярно становился гостем редакции. На одной из таких встреч уже не в формальной ее части Стеблин с грустью признался: «Вы не представляете, как мне трудно найти тренера для сборной. Что я могу? Максимум сто тысяч долларов за год. Ну разве востребованный специалист пойдет на эти гроши…»

В итоге на перевале веков национальная команда из вершины карьеры любого отечественного тренера превратилась в никому не нужную бедную падчерицу. Чуть ли не после каждого сезона, а то и по ходу первые лица сборной ротировались как в бесконечном калейдоскопе.

Все поменялось с выдвижением на пост главы ФХР Владислава Третьяка, которому президент РФ поручил вернуть отечественный хоккей на былые позиции. Проще говоря, стать чемпионами мира и Олимпийских игр. Разумеется, с соответствующими полномочиями. По крайней мере после весны 2006 года лично я не слышал, чтоб у сборной возникали какие-либо проблемы с финансированием.

Владислав Александрович справился. Разогнал из Суперлиги вратарей-иноземцев, вообще поприжал легионеров, которые не давали ходу нашей молодежи. Наладил отношения с энхаэловцами – понятие «отказник» применительно к хоккею, надеюсь, навсегда исчезло из нашего лексикона. А главное – попал в яблочко с новыми тренерами сборной. С тандемом Вячеслав Быков – Игорь Захаркин заключили контракт на два года, затем продлили еще на пару. А в 2010 году, несмотря на фиаско в Ванкувере, подписали новый договор по схеме «два плюс два».

То есть впервые с советских времен на ключевой позиции сборной воцарилась стабильность, как принято считать, основа успеха в любой области человеческой деятельности. Результаты не заставили себя ждать: бронза Москвы, золото Квебека и Берна, серебро Кельна. Вот только все здесь было взаимосвязано. Пролети хозяева мимо пьедестала ЧМ-2007 на Ходынке, далеко не факт, что тренеры остались бы в сборной. Ибо одним из условий, пусть и не в ультимативной форме, был непременный выигрыш медалей.

Что де-юре подтвердил провал на ЧМ-2011 в Братиславе. Победа в четвертьфинале над Канадой и старые заслуги никак не повлияли на единогласное решение исполкома федерации: нет медалей, пожалуйте в отставку!

На горизонте маячила домашняя Олимпиада в Сочи, а следовательно, ошибиться с тренером было смерти подобно. Долго-долго уговаривали Зинэтулу Билялетдинова. С большим скрипом воевода «Ак Барса» согласился покинуть Казань ради роскошного трехлетнего контракта государственной важности – медали ЧМ как обязательный пункт на сей раз не числились.

Летом 2011 года три гарантированных сезона виделись единственно возможным вариантом. Любые сомнения развеял триумф на ЧМ-2012 – 10 побед в 10 матчах. При этом многие закрыли глаза на то, что успех был бы невозможен без инопланетянина Малкина. В какой-то степени все мы стали жертвой слепой веры в магию стабильности.

Катастрофу на ЧМ-2013, когда россияне умудрились в День Победы продуть французам, а в четвертьфинале удостоились знатного отлупа 3:8 от третьесортной сборной США, при молчаливом согласии СМИ спустили на тормозах. Скорее всего, именно тогда мы все вместе обрекли на крах Олимпиаду в Сочи. Билл потерял уверенность в себе, полностью упустил контроль над сборной, в выборе состава принялся метаться от игроков НХЛ к КХЛ и обратно… Чем все завершилось, вспоминать не хочется.

Как знать, если бы с Билялетдиновым ФХР разорвала контракт сразу после ЧМ-2013 и отдала национальную команду амбициозному Олегу Знарку летом 2013 года, а не весной 2014-го, олимпийское золото вполне могло бы вернуться к нам не в Пхенчхане, а четырьмя годами ранее. По крайней мере Знарок точно не выглядел бы в Сочи сбитым летчиком, каким предстал на Играх Билялетдинов, доведенный в декабре до края конфузом на домашнем этапе Евротура.

С другой стороны, у сборной тогда не было базового клуба. Потому Знарку пришлось бы разрываться на два фронта и далеко не факт, что ему хватило бы энергии и знаний, чтоб достичь высот в обеих ипостасях. Ведь Быков – Захаркин как раз стали заложниками совместительства, а именно победы их «Салавата» в Кубке Гагарина. Как признался сам Игорь Владимирович, на ЧМ-2011 не хватило ни времени на подготовку, ни эмоций.

Знарок блестяще дебютировал – 10 побед в 10 матчах ЧМ-2014 в Минске, чем вернул болельщикам веру в отечественный хоккей. После чего ФХР приняла единственно верное решение – создать в СКА во главе со Знарком базовый клуб сборной. В итоге еще три медальных ЧМ кряду и долгожданная олимпийская виктория в Корее.

А вот затем началось непонятное. Лично я в бушующих вокруг сборной волнах мирового океана берегов пока не вижу.

Скоропостижная отставка Знарка, такое же назначение Ильи Воробьева увенчались закономерным позором на ЧМ-2018 в Дании – вылет в четвертьфинале. Как в 2013-м. Тем не менее снова, как и Биллу, Воробьеву-младшему предоставляют второй шанс. И снова осечка. Нокаут в полуфинале от финских ноунеймов наша дрим тим преобразовала в бронзу исключительно благодаря вратарю-алхимику Василевскому.

Дальше – больше!

По до сих пор непроясненным резонам сборную и СКА почему-то отдают Алексею Кудашову, тренеру вообще без какого-либо опыта побед. Кубок Гагарина-2020 и ЧМ в Швейцарии должны были расставить все точки над i. Но все карты спутал вирус из Китая. И все окончательно запуталось. Не дав тренеру довести до логического финала хотя бы один сезон в клубе и сборной, с ним тихо расстались. Правда, сам Кудашов утверждает, что ему предлагали в обеих должностях продлить контракт. Но если он отказался от предложения, от которых обычно не отказываются, значит, там все не так просто.

В любом случае подытожим: что мы имеем на сегодня? После Олимпиады-2018 менее чем за три года в сборной сменилось уже четыре главных тренера! Это громкий сигнал тревоги: если у национальной команды и есть на четырехлетие план подготовки к Играм-2022 в Пекине, то фактически он сорван. Более того, тренерская карусель заставляет сделать вывод: назначения были случайными, непродуманными. Как в приснопамятные 90-е, а это прямой путь в тупик.

Кроме того, массу вопросов вызвало приглашение в национальную команду и молодежку двух наставников-ветеранов: 64-летнего Валерия Брагина и 59-летнего Игоря Ларионова, о чем я на Sovsport.ru подробно высказался в прошлую пятницу. Добавлю разве что убийственный факт: за всю 73-летнюю историю отечественного хоккея более возрастного тренера-дебютанта в сборной не было. И только Виктор Тихонов возглавлял команду на ЧМ в 65+ лет – 10-е место на ЧМ-2004 в Чехии. Ниже мы пали лишь в Санкт-Петербурге-2000.

Что еще сильно настораживает: в отличие от Быкова – Захаркина и Билялетдинова, я нигде не нашел – может, плохо искал? – сроков контракта Брагина со СКА и ФХР. Нигде не увидел четкой констатации типа: этот штаб будет готовить национальную команду к ЧМ-2021 в Минске и ОИ-2022 в Пекине.

Потому я нисколько не удивлюсь, если в Китай сборную повезет пятый после Пхенчхана главком. Что это, если не русская рулетка?

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Русская рулетка ФХР: неужели наш хоккей вернулся в окаянные 90-е?
Хочу поделиться с вами своим беспокойством. Точнее, вместе спокойно и без ажитации разобраться, что происходит в нашей национальной команде. Если начистоту: есть мнение, что мы вернулись в проклятые 90-е годы.
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