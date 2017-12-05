В составе победителей отличились Джеймс Райт, Дмитрий Шевченко, Найджел Доус и Линден Вей, в активе которого решающая шайба в овертайме. У «Трактора» голы в активе Максима Якуцени, Ивана Вишневского и Виталия Кравцова.

«Барыс» набрал 60 очков и занимает шестое место на Востоке. У «Трактора» 59 очков и седьмое место. 9 декабря эти же команды сыграют вновь, хозяином на этот раз будет «Трактор».

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«Барыс» - «Трактор» - 4:3 ОТ

Голы: Райт, 03:42, Шевченко, 31:28, Доус, 52:48, Вей, 60:31 – Якуценя, 20:15, Вишневский, 45:44, Кравцов, 47:36