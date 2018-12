«Чикаго» сообщил о восстановлении российского форварда Анисимова

Нападающий «Чикаго Блэкхокс» Артем Анисимов выведен из списка травмированных.

На прошлой неделе Анисимов получил сотрясение мозга в матче с «Монреалем» (2:3) в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

Помимо россиянина, «Чикаго» вывел из списка травмированных защитника Густава Форслинга.

В текущем сезоне Анисимов набрал 15 (6+9) очков в 31 матче.

ROSTER NEWS: Forward Artem Anisimov and defenseman Gustav Forsling have been activated from injured reserve. #Blackhawks pic.twitter.com/C7wqIe7tsI