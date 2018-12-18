«Чикаго» сообщил о восстановлении российского форварда Анисимова - Советский спорт
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    • Хоккей18 декабря 2018 20:28Источник: ХК «Чикаго Блэкхокс»Автор: Сметанникова Дарья

    «Чикаго» сообщил о восстановлении российского форварда Анисимова

    Нападающий «Чикаго Блэкхокс» Артем Анисимов выведен из списка травмированных.

    На прошлой неделе Анисимов получил сотрясение мозга в матче с «Монреалем» (2:3) в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

    Помимо россиянина, «Чикаго» вывел из списка травмированных защитника Густава Форслинга.

    В текущем сезоне Анисимов набрал 15 (6+9) очков в 31 матче.

    #хк чикаго блэкхокс#анисимов артем#нхл
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