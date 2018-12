Картер Харт установил рекорд "Филадельфии" (видео)

Этот матч стал первым для нового главного тренера "Флайерз" Скотта Гордона и для 20-летнего вратаря Картера Харта, чемпиона мира (среди молодежных команд) 2018 года в составе сборной Канады.

Харт отразил 20 бросков по своим воротам и был признан первой звездой матча.

Он стал самым молодым вратарем в истории клуба, которому удалось одержать победу в первом матче в лиге, а также самым молодым в НХЛ со времени дебюта голкипера "Монреаля" Кэри Прайса.

Carter Hart following his first career @NHL victory: “It was really cool to hear the fans and have the support from the boys.”#DETvsPHI | #LetsGoFlyers pic.twitter.com/oYdUsH8NOX