Гол Ковальчука в овертайме принес победу «Лос-Анджелесу» над «Сан-Хосе» (видео) - Советский спорт
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    • Хоккей23 декабря 2018 06:31Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

    Гол Ковальчука в овертайме принес победу «Лос-Анджелесу» над «Сан-Хосе» (видео)

    «Сан-Хосе Шаркс» на своем льду принимал «Лос-Анджелес Кингз» в рамках регулярного чемпионата НХЛ. Матч завершился победой гостей в овертайме со счетом 3:2.

    Российский форвард «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук, оформивший дубль, стал автором победной шайбы в овертайме. Всего на льду хоккеист провел 13 мнут 48 секунд.

    Для Ковальчука этот матч стал первым после восстановления от травмы, которую он получил в начале декабря из-за инфекции в лодыжке. В этом сезоне 35-летний форвард провел 26 матчей в «регулярке» и набрал 16 (7+9) очков.

    В параллельном матче «Вегас» дома в овертайме проиграл «Монреалю» - 3:4. Автором победной шайбы стал Пол Байрон. Самым результативным игроком встречи стал форвард «Монреаля» Филлип Дано, оформивший хет-трик.

    #ковальчук илья#хк лос-анджелес кингз#хк сан-хосе шаркс#нхл
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