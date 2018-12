Гол Ковальчука в овертайме принес победу «Лос-Анджелесу» над «Сан-Хосе» (видео)

«Сан-Хосе Шаркс» на своем льду принимал «Лос-Анджелес Кингз» в рамках регулярного чемпионата НХЛ. Матч завершился победой гостей в овертайме со счетом 3:2.

Российский форвард «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук, оформивший дубль, стал автором победной шайбы в овертайме. Всего на льду хоккеист провел 13 мнут 48 секунд.

Для Ковальчука этот матч стал первым после восстановления от травмы, которую он получил в начале декабря из-за инфекции в лодыжке. В этом сезоне 35-летний форвард провел 26 матчей в «регулярке» и набрал 16 (7+9) очков.

