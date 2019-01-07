Ролик МЧМ-2019 по хоккею заменили после скандала с российским флагом

Хоккей 07 января 2019 17:00 Источник: IIHF

Организаторы молодежного чемпионата мира по хоккею заменили прощальное видео с благодарственным обращением к болельщикам.

Первый вариант видео подвергся критике из-за того, что в нем были показаны флаги девяти стран-участниц чемпионата мира из десяти. Российский триколор отсутствовал.

Позже организаторы удалили ролик из официального аккаунта чемпионата в Twitter, загрузив новое, в котором нет флагов.

Напомним, что сборная России заняла на турнире третье место, победив в матче за бронзовые медали команду Швейцарии (5:2). Чемпионами стали финские хоккеисты, обыгравшие в финале чемпионата мира американцев (3:2).