Ролик МЧМ-2019 по хоккею заменили после скандала с российским флагом

Первый вариант видео подвергся критике из-за того, что в нем были показаны флаги девяти стран-участниц чемпионата мира из десяти. Российский триколор отсутствовал.

Позже организаторы удалили ролик из официального аккаунта чемпионата в Twitter, загрузив новое, в котором нет флагов.

Напомним, что сборная России заняла на турнире третье место, победив в матче за бронзовые медали команду Швейцарии (5:2). Чемпионами стали финские хоккеисты, обыгравшие в финале чемпионата мира американцев (3:2).

Fans, you’ve done it again! THANK YOU to the people of Vancouver and Victoria, Canadians across the country and supporters around the world for making the 2019 #WorldJuniors one for the history books! #REPRESENT pic.twitter.com/3mGi4JjLib