Ролик МЧМ-2019 по хоккею заменили после скандала с российским флагом - Советский спорт
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Хоккей07 января 2019 17:00Источник: IIHF

Ролик МЧМ-2019 по хоккею заменили после скандала с российским флагом

Организаторы молодежного чемпионата мира по хоккею заменили прощальное видео с благодарственным обращением к болельщикам.

Первый вариант видео подвергся критике из-за того, что в нем были показаны флаги девяти стран-участниц чемпионата мира из десяти. Российский триколор отсутствовал.

Позже организаторы удалили ролик из официального аккаунта чемпионата в Twitter, загрузив новое, в котором нет флагов.

Напомним, что сборная России заняла на турнире третье место, победив в матче за бронзовые медали команду Швейцарии (5:2). Чемпионами стали финские хоккеисты, обыгравшие в финале чемпионата мира американцев (3:2).

#мчм-2019#молодежная сборная россии по хоккею
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