Овечкин перед матчем против «Флориды» подарил свою клюшку ребенку (фото) - Советский спорт
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Хоккей10 февраля 2019 10:39Источник: «Советский спорт»Автор: Гичунцев Артур

Овечкин перед матчем против «Флориды» подарил свою клюшку ребенку (фото)

Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сделал подарок юному болельщику перед матчем против «Флориды» в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

Отмечается, что мальчик пришел на игру с плакатом, который был посвящен российскому форварду. Он обратился к нападающему с просьбой подарить ему шайбу.

Во время предыгровой разминки Овечкин обратил внимание на ребёнка и подарил ему свою клюшку.

Добавим, что матч завершился победой «Флориды» со счетом 5:4 ОТ.

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