Овечкин перед матчем против «Флориды» подарил свою клюшку ребенку (фото)

Об этом сообщает клубная пресс-служба.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сделал подарок юному болельщику перед матчем против «Флориды» в рамках регулярного чемпионата НХЛ.
Отмечается, что мальчик пришел на игру с плакатом, который был посвящен российскому форварду. Он обратился к нападающему с просьбой подарить ему шайбу.
Во время предыгровой разминки Овечкин обратил внимание на ребёнка и подарил ему свою клюшку.
Добавим, что матч завершился победой «Флориды» со счетом 5:4 ОТ.
Ask for a puck, pick up a stick.@ovi8 BEST! pic.twitter.com/Cjl4KlrdL1— Washington Capitals (@Capitals) 9 февраля 2019 г.