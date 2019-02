Овечкин перед матчем против «Флориды» подарил свою клюшку ребенку (фото)

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сделал подарок юному болельщику перед матчем против «Флориды» в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

Отмечается, что мальчик пришел на игру с плакатом, который был посвящен российскому форварду. Он обратился к нападающему с просьбой подарить ему шайбу.

Во время предыгровой разминки Овечкин обратил внимание на ребёнка и подарил ему свою клюшку.

Добавим, что матч завершился победой «Флориды» со счетом 5:4 ОТ.

Ask for a puck, pick up a stick.@ovi8 BEST! pic.twitter.com/Cjl4KlrdL1