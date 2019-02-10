Овечкин перед матчем против «Флориды» подарил свою клюшку ребенку (фото)

Хоккей 10 февраля 2019 10:39 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сделал подарок юному болельщику перед матчем против «Флориды» в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

Отмечается, что мальчик пришел на игру с плакатом, который был посвящен российскому форварду. Он обратился к нападающему с просьбой подарить ему шайбу.

Во время предыгровой разминки Овечкин обратил внимание на ребёнка и подарил ему свою клюшку.

Добавим, что матч завершился победой «Флориды» со счетом 5:4 ОТ.