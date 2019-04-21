Андрей Свечников: Очень тяжело смотреть за игрой ребят со стороны Форвард «Каролины» Андрей Свечников, пропустивший два матча серии первого раунда Кубка Стэнли с «Вашингтоном», рассказал о своем самочувствии.

- Голова еще немного болит, но все в порядке. Посмотрим, как будет завтра. Зависит от, как я себя буду чувствовать. Очень тяжело смотреть за игрой ребят со стороны, хочется выйти на и играть. Если я вернусь, то непременно сыграю в свой хоккей, - цитирует Свечникова журналист Люк Де Кок в Twitter.

Ранее Свечников выразил надежду, что сможет сыграть в шестой встрече серии с «Кэпиталз».

Напомним, что 19-летний форвард получил травму в третьем матче серии после драки с Александром Овечкиным.

На данный момент счет в серии между «Каролиной» и «Вашингтоном» 3-2 в пользу столичной команды. Шестой матч пройдет в ночь на 23 апреля.