Андрей Свечников: Я не супергерой, чтобы вызывать Овечкина на бой Нападающий «Каролины» Андрей Свечников рассказал о драке с форвардом «Вашингтона» Александром Овечкиным в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли.

- Сначала он предложил мне подраться. Я не супергерой, чтобы первым вызывать на бой. Я согласился. Как я уже говорил, я просто хотел постоять за себя, - цитирует Свечникова журналист Саманта Пелл в своем аккаунте Twitter.

Отмечается, что Свечников выразил надежду, что сможет сыграть в шестом матче серии с «Кэпиталз».

Svechnikov said he hopes to play Monday night in Game 6.



On Ovechkin challenging him to the fight: “He did ask me first for fight. I am not superhero, ask first for fight ... I said yes. Like I said I just want to stand up for myself.” — Samantha Pell (@SamanthaJPell) 20 апреля 2019 г.

Напомним, что 19-летний форвард получил травму в третьем матче серии после драки с Александром Овечкиным.

Счет в серии между «Каролиной» и «Вашингтоном» равный - 2-2. Пятый матч пройдет 21 апреля.