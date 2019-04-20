Андрей Свечников: Я не супергерой, чтобы вызывать Овечкина на бой

- Сначала он предложил мне подраться. Я не супергерой, чтобы первым вызывать на бой. Я согласился. Как я уже говорил, я просто хотел постоять за себя, - цитирует Свечникова журналист Саманта Пелл в своем аккаунте Twitter.
Отмечается, что Свечников выразил надежду, что сможет сыграть в шестом матче серии с «Кэпиталз».
Напомним, что 19-летний форвард получил травму в третьем матче серии после драки с Александром Овечкиным.
Счет в серии между «Каролиной» и «Вашингтоном» равный - 2-2. Пятый матч пройдет 21 апреля.
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