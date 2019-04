Андрей Свечников: Я не супергерой, чтобы вызывать Овечкина на бой

- Сначала он предложил мне подраться. Я не супергерой, чтобы первым вызывать на бой. Я согласился. Как я уже говорил, я просто хотел постоять за себя, - цитирует Свечникова журналист Саманта Пелл в своем аккаунте Twitter.

Отмечается, что Свечников выразил надежду, что сможет сыграть в шестом матче серии с «Кэпиталз».

Svechnikov said he hopes to play Monday night in Game 6.



On Ovechkin challenging him to the fight: “He did ask me first for fight. I am not superhero, ask first for fight ... I said yes. Like I said I just want to stand up for myself.”