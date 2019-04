Лайне отказался выступать за сборную Финляндии на чемпионате мира

Как сообщила журналистка TSN Сара Орлески, финский форвард подтвердил, что не примет участия на предстоящем чемпионате мира.

Добавим, что в завершившемся регулярном чемпионате НХЛ Лайне набрал 50 (30+20) очков в 82 матчах за «Джетс».

Patrik Laine confirms that he won’t be playing for Finland at the World Championship.