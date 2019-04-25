Кучеров официально номинирован на «Тед Линдсей Эворд»

В число претендентов на приз попали российский нападающий Никита Кучеров («Тампа-Бэй»), а также форварды Патрик Кейн («Чикаго») и Коннор Макдэвид («Эдмонтон»).
Добавим, что в текущем сезоне Кучеров стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата, набрав 128 (41+87) очков в 82 матчах. На счету Кейна 110 (44+66) баллов в 81 игре, а у Макдэвида 116 (41+75) очков в 78 матчах.
Добавим, что победитель будет объявлен во время церемонии вручения индивидуальных призов НХЛ, которая состоится 19 июня в Лас-Вегасе.
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