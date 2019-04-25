Кучеров официально номинирован на «Тед Линдсей Эворд» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
25 апреля 2019 18:11Хоккей

Кучеров официально номинирован на «Тед Линдсей Эворд»

Ассоциации игроков НХЛ (NHLPA) опубликовала имена трех претендентов на престижную награду «Тед Линдсей Эворд», которая вручается лучшему хоккеисту сезона.

В число претендентов на приз попали российский нападающий Никита Кучеров («Тампа-Бэй»), а также форварды Патрик Кейн («Чикаго») и Коннор Макдэвид («Эдмонтон»).

Добавим, что в текущем сезоне Кучеров стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата, набрав 128 (41+87) очков в 82 матчах. На счету Кейна 110 (44+66) баллов в 81 игре, а у Макдэвида 116 (41+75) очков в 78 матчах.

Добавим, что победитель будет объявлен во время церемонии вручения индивидуальных призов НХЛ, которая состоится 19 июня в Лас-Вегасе.

18/02 12:30Теннис
Медведев – уже в топ-15! Россиянин еще на шаг приблизился к элитеДаниил Медведев не смог выиграть второй титул подряд – в полуфинале турнира в Роттердаме он в трех партиях уступил Гаэлю Монфису – 6:4, 3:6, 4:6.
25/04 13:45Хоккей
В Питер возвращается большой хоккей!С 26 по 28 апреля в Санкт-Петербурге состоится международный турнир St. Petersburg Hockey Open, в котором примут участие олимпийская сборная России, национальные команды Сербии и Норвегии, а также сборная Северо-Запада, составленная из игроков, выступающих в клубах Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Череповца.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
24/04 21:00Футбол
Перуанский король в деле! Дубль Фарфана принес «Локомотиву» победу в РостовеЮрий Семин после ничьей с ЦСКА перестроил игру команды, сделал несколько изменений в составе и терпением переиграл команду Валерия Карпина.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
12/04 18:00Фигурное катание
Наталья Бестемьянова: В командных соревнованиях опасно делать то, что сделал Саша СамаринВ гостях в нашей редакции побывала прославленная фигуристка олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.
22/04 12:00ММА
Петр Ян: Возможно, подерусь за титул в 2019 годуРоссийский боец UFC заявил, что его бой с Джимми Риверой может определить претендента на титул чемпиона в легчайшем весе (57 кг).
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
24/04 19:45Хоккей
Ковальчук – снова в сборной! Но как он будет делить с Малкиным 71-й номер? Только что (в 19.30 мск) Илья Ковальчук в Риге вывел сборную России на матч Евровызова против латвийцев. Большое возвращение!
25/04 00:00Футбол
Видео всех голов 25-го тура РПЛ«Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 25-го тура чемпионата России.
21/03 08:00Биатлон
Наталья Сорокина: Логинов удержит второе место, он в хорошей формеС 21 по 24 марта в норвежском Холменколлене пройдет заключительный этап Кубка мира по биатлону.
25/04 12:00Хоккей
Теперь у нас будет дримтим на ЧМ. Но получится ли команда из звезд?На стартующем 10 мая мировом первенстве сборная России предстанет звездной командой, от которой ждут только золота.
13/04 17:48Фигурное катание
Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.
25/04 13:00Футбол
УЕФА хочет сделать революцию не в футболе – в сознанииЧерез футбол мы станем терпимее к меньшинствам, считают спортивные еврочиновники.
20/04 23:30ММА
Олейник, что ты творишь? Россиянин полез в драку с Оверимом и был нокаутирован. Итоги турнира UFC в Санкт-ПетербургеБойоцовское шоу в Санкт-Петербурге удалось на славу.
11/04 16:30Фигурное катание
«Проходил бы чемпионат не в Японии, Туктамышева могла бороться за первое место»Тренер Максим Завозин – о короткой программе у женщин на командном чемпионате мира по фигурному катанию.
20/04 21:45ММА
UFC в Санкт-Петербурге. Олейник начал великолепно, но был нокаутирован (видео). Как это былоСегодня в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149.
15/02 07:00Теннис
Опять Испания, опять Хорватия! Россия узнала соперников в Кубке ДэвисаСостоялась жеребьевка финального турнира Кубка Дэвиса
23/04 19:30Фигурное катание
Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.
24/04 22:15Хоккей
И тут появился Знарок... Сборная России выиграла у Латвии в матче ЕврочелленджаПервая из двух встреч в Риге с латвийцами принесла волевую победу сборной России 4:2.
24/04 21:30Футбол
«Краснодар», с такой обороной чемпионами не становятся«Быки» не смогли выиграть в Грозном (1:1) и осложнили себе борьбу за призовые места и путевки в Лигу чемпионов.
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
25/04 18:46Хоккей
Панарин готовится к «Бостону», тренируясь со своей собакой. Поможет ли?«Коламбус» на эмоциях проскочил лучшую команду регуляки, но теперь им предстоит сыграть с «Бостоном». И будет по-настоящему трудно.
12/04 17:30Фигурное катание
Туктамышева еще поборется с японками на финише ЧМ. Лишь за серебро – и тем не менееПеред последним днем командного чемпионата мира сборная России по-прежнему идет третьей. Но шанс отобрать второе место у хозяев турнира в субботу у нее есть.
25/04 14:10Хоккей
Кубок Гагарина – в «Советском спорте»!Главный трофей Континентальной хоккейной лиги – у нас в редакции!
19/04 12:24ММА
Премьера ММА-блокбастера от UFC в Петербурге: Разрушитель сразится с Удавом, Уральский Халк подерется с Бурым медведемВ эту субботу в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149.
25/04 13:30Футбол
Нас призывают не футбол любить, а ущемленныхПочему инициатива УЕФА – не для нашего общества.
08/04 20:15Теннис
Света вернулась и победила! До этого мы не видели ее с сентябряСветлана Кузнецова провела свой первый матч с сентября прошлого года – и добилась победы над Екатериной Александровой в швейцарском Лугано. Со счетом 8:6 на тай-брейке третьего сета.
Новости
18:50 Сноуборд Вик Уайлд: Все знают, что моя цель - выступить на следующей зимней Олимпиаде
18:46 Теннис Надаль обыграл Феррера в третьем круге турнира в Барселоне
18:42 Футбол Александр Шикунов: «Крыльям Советов» деваться некуда, нужно выигрывать у «Урала»
18:30 Футбол Миодраг Божович: Для нас матч с «Уралом» за шесть очков, будем биться
18:27 Футбол Александр Кокорин: Хотел присесть к Паку, но потом ударил его стулом
18:23 Футбол Валерий Катынсус: У «Оренбурга» не было желания, чтобы сыграть хотя бы вничью
18:19 Футбол Дмитрий Аленичев: «Енисей» многие похоронили, но шансы у нас есть
18:11 Хоккей Кучеров официально номинирован на «Тед Линдсей Эворд»
17:57 Футбол «Енисей» вырвал победу у «Оренбурга» в добавленное время (видео)
17:45 Баскетбол Димитрис Итудис: «Баскония» заслуживает большого уважения за игру
17:44 Футбол Александр Кокорин: Поцелуи, как хулиганство, не расцениваю
17:34 Футбол Александр Кокорин: В нашей жизни много оскорблений
17:30 Теннис Павлюченкова проиграла Контавейт во втором круге турнира в Штутгарте
17:30 Футбол Александр Кокорин: Ничего в машину Соловчука не бросал. Спрашивал его, почему назвал меня «петухом»
17:28 Футбол Павел Мамаев: Мы пытались связаться с Паком и Соловчуком
17:27 Футбол Павел Мамаев: Уже не хотел бить водителя, поэтому наносил удары по машине
17:26 Хоккей Обнародован состав сборной России на второй матч Еврочелленджа с Латвией
17:26 Футбол Павел Мамаев: Я не был трезвым, когда ударил Соловчука
17:21 Футбол Источник: Рассказов и Адриано не сыграют с «Арсеналом»
17:17 Футбол «Крылья Советов» - «Урал»: Стартовые составы
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика