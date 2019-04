Источник: Годро, Хэнифин и Райан сыграют за сборную США на ЧМ-2019

Сразу три игрока «Калгари» пополнят состав сборной США, которая выступит на чемпионате мира в Словакии.

Отмечается, что это Джонни Годро, Ноа Хэнифин и Дерек Райан. Напомним, «Флэймз» выбыли из борьбы за Кубок Стэнли, проиграв в серии «Колорадо» со счетом 1-4.

Добавим, что турнир в Словакии пройдет с 10 по 26 мая. Сборная США сыграет в одной группе с командами Финляндии, Канады, Германии, Словакии, Дании, Франции и Великобритании.

