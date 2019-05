Андрей Свечников выйдет на лед впервые после нашумевшей драки с Александром Овечкиным

Андрей Свечников ни разу играл после драки с Александром Овечкиным, которая произошла в третьем матче серии «Вашингтона» с «Каролиной». В той встрече, напомним, сенсационно победила команда Свечникова 5:0. Затем «Каролина» выиграла и всю серию у действующего обладателя Кубка Стэнли. Для этого понадобились семь матчей. Таким образом, Свечников пропустил шесть матчей команды в плей-офф, две из них в новой серии с «островитянами».

Свечников выйдет на лед в третьей тройке «Каролины» с Лукасом Валльмарком и Броком Макгинном. Игра начнется 2 мая в 2.00 по московскому времени.

Счет в серии: 2-0 в пользу «Каролины».

