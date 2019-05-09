Таварес пропустит старт чемпионата мира из-за травмы - Советский спорт
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09 мая 2019 19:29Хоккей

Таварес пропустит старт чемпионата мира из-за травмы

Нападающий «Торонто» и сборной Канады Джон Таварес пропустит стартовый матч чемпионата мира против команды Финляндии из-за травмы.

Как сообщает пресс-служба «Мейпл Лифс», при подготовке к чемпионату мира форвард получил травму косой мышцы живота и вернется в Торонто для прохождения медицинского обследования.

Дополнительная информация будет опубликована клубом в ближайшие дни.

Напомним, что чемпионат мира пройдет в Словакии, в городах Братислава и Кошице с 10 по 26 мая. Сборная Канады на групповом этапе турнира встретится с командами США, Финляндии, Германии, Словакия, Дании, Франции и Великобритании.

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