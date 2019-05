Таварес пропустит старт чемпионата мира из-за травмы

Как сообщает пресс-служба «Мейпл Лифс», при подготовке к чемпионату мира форвард получил травму косой мышцы живота и вернется в Торонто для прохождения медицинского обследования.

Дополнительная информация будет опубликована клубом в ближайшие дни.

Напомним, что чемпионат мира пройдет в Словакии, в городах Братислава и Кошице с 10 по 26 мая. Сборная Канады на групповом этапе турнира встретится с командами США, Финляндии, Германии, Словакия, Дании, Франции и Великобритании.

Leafs centre John Tavares sustained an oblique injury in preparation for the World Championships. Tavares will return to Toronto for further evaluation by the Leafs medical staff and a further update will follow in the coming days.