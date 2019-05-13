«Лос-Анджелес» объявил о контракте с Прохоркиным - Советский спорт
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13 мая 2019 20:50ХоккейКоноплев Александр

«Лос-Анджелес» объявил о контракте с Прохоркиным

Прохоркин продолжит карьеру в НХЛ.

«Лос-Анджелес Кингз» объявил о переходе российского нападающего Николая Прохоркина. С хоккеистом подписан однолетний контракт новичка.

В минувшем сезоне 25-летний форвард провел 41 матч за СКА, набрав 41 (20+21) очко. Прохоркин был задрафтован «Лос-Анджелесом» в 2012 году под общим 121-м номером.

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