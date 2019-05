«Лос-Анджелес» объявил о контракте с Прохоркиным

«Лос-Анджелес Кингз» объявил о переходе российского нападающего Николая Прохоркина. С хоккеистом подписан однолетний контракт новичка.

В минувшем сезоне 25-летний форвард провел 41 матч за СКА, набрав 41 (20+21) очко. Прохоркин был задрафтован «Лос-Анджелесом» в 2012 году под общим 121-м номером.

After posting 41 points in 41 games last season with SKA St. Petersburg in the KHL, Nikolai Prokhorkin is set to join the LA Kings organization.https://t.co/JvNhiq77zA