«Лос-Анджелес» объявил о контракте с Прохоркиным

«Лос-Анджелес Кингз» объявил о переходе российского нападающего Николая Прохоркина. С хоккеистом подписан однолетний контракт новичка.
В минувшем сезоне 25-летний форвард провел 41 матч за СКА, набрав 41 (20+21) очко. Прохоркин был задрафтован «Лос-Анджелесом» в 2012 году под общим 121-м номером.
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