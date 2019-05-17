Овечкин номинирован на звание обладателя самой красивой улыбки в НХЛ

Также в число номинантов попали Дастин Бафлин («Виннипег»), Джейсон Демерс («Аризона») и нападающий Джефф Картер («Лос-Анджелес»).
Итоги голосования будут подведены 15 июня.
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