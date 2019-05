Овечкин номинирован на звание обладателя самой красивой улыбки в НХЛ

Также в число номинантов попали Дастин Бафлин («Виннипег»), Джейсон Демерс («Аризона») и нападающий Джефф Картер («Лос-Анджелес»).

Итоги голосования будут подведены 15 июня.

Can't go wrong with any of these beauties for Best Hockey Smile! 😁 #NHLFanChoice



VOTE NOW ➡️ https://t.co/nyeIMquo6y pic.twitter.com/WjpZMZpe5z