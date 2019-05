Сборная России после первого периода выигрывает у Швейцарии благодаря шайбе Анисимова

Соперником сборной России является команда Швейцарии. После первого периода счет в матче 1:0 в пользу российской команды. Хоккеисты сборной России открыли счет на 4-й минуте встречи, заброшенной шайбой отличился Артем Анисимов, которому ассистировали Дмитрий Орлов и Никита Гусев.

«Советский спорт» ведет прямую текстовую трансляцию этой встречи.

Напомним, что на чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая, сборная России одержала пять побед в пяти играх на турнире, обыграв по очереди команды Норвегии (5:2), Австрии (5:0), Чехии (3:0), Италии (10:0) и Латвии (3:1).

🚨 The #RedMachine is moving! Artyom Anisimov doesn't stop pushing and picks up the first goal for @russiahockey #IIHFWorlds #SUIRUS



