Сборная России после первого периода выигрывает у Швейцарии благодаря шайбе Анисимова

Соперником сборной России является команда Швейцарии. После первого периода счет в матче 1:0 в пользу российской команды. Хоккеисты сборной России открыли счет на 4-й минуте встречи, заброшенной шайбой отличился Артем Анисимов, которому ассистировали Дмитрий Орлов и Никита Гусев.
«Советский спорт» ведет прямую текстовую трансляцию этой встречи.
Напомним, что на чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая, сборная России одержала пять побед в пяти играх на турнире, обыграв по очереди команды Норвегии (5:2), Австрии (5:0), Чехии (3:0), Италии (10:0) и Латвии (3:1).
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